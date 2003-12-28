البرادعي شخصا وضعيت هسته اي ليبي را بررسي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه فرانسوي ليبراسيون امروز با اشاره به سفر "محمد البرادعي" رييس آژانس بين المللي انرژي اتمي به ليبي نوشت: ديپلمات ها در وين اعلام كردند كه بعيد است البرادعي با قذافي رهبر ليبي ديدار داشته باشد.

ليبراسيون در ادامه افزود: البرادعي به همراه گروهي از كارشناسان هسته اي كه پيش از اين درعراق وايران به بررسي مسائل هسته اي پرداخته اند به ليبي رفته است.

به نوشته اين روزنامه فرانسوي، بسياري از ديپلمات ها تاييد كردند كه ليبي نيز همچون ايران درسالهاي گذشته برنامه هاي هسته اي مخفيانه داشته است و تكنولوژي هسته اي را از كشورهاي مختلف در سطح بين الملل تهيه مي كرده است. اين در حالي است كه قذافي اعلام كرده است كشورش داراي هيچ گونه سلاح كشتار جمعي نيست.

ليبراسيون افزود: اما به گفته ديپلمات هاي آژانس، البرادعي به ليبي سفر كرده است تا وضعيت واقعي ليبي را از لحاظ برنامه تسليحات كشتار جمعي مشخص نمايد. ديپلمات ها گفتند اگر چه قذافي اعلام كرده است كه براي امضاي پروتكل الحاقي آمادگي دارد، اما اين مسئله كافي نيست و البرادعي بايد از وضعيت هسته اي اين كشوراطمينان يابد.