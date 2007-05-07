حسن ایوبی درباره دلیل همکاری با مسعود نوابی کارگردان "قلقلک" گفت: "آشنایی طولانی مدت با بیژن امکانیان به عنوان تهیه کننده فیلم موجب این همکاری شد. هنگام فیلمبرداری هم در مورد تدوین صحبت هایی کردیم و بعد از اتمام این مرحله تدوین فیلم آغاز شد."



وی در مورد تدوین صحنه های حضور امکانیان در یک صحنه واحد و دو نقش متفاوت اظهار داشت: "در این قسمت به استفاده از جلوه های ویژه رایانه ای نیاز داشتیم که با همکاری محسن معتمدی این صحنه ها تولید شد. دکوپاژ خوب فیلم باعث شده بود عوامل مختلف تولید از وظایف خود اطلاع داشته باشند. به همین خاطر، تدوین اولیه فیلم انجام شد و سپس اثر در اختیار مسئول طراحی جلوه های ویژه قرار گرفت تا صحنه های مورد نظر ساخته شود و سپس کار نهایی روی تدوین به انجام رسید."



تدوینگر "قلقلک" درباره صحنه های مربوط به تماشاگران حاضر در مسابقه فوتبال توضیح داد: "با توجه به بضاعت مالی امکان به کارگیری صد هزار تماشاگر را نداشتیم. در صورت وجود امکان استفاده از این تعداد هنرور ایجاد هماهنگی و هارمونی بین این تعداد آدم بسیار دشوار است. به همین دلیل برای استفاده از جمعیت حاضر در ورزشگاه از صحنه های بازی ایران و بحرین استفاده و آن را با تصاویر حضور خسرو به عنوان داور مسابقه تلفیق کردیم."



ایوبی در پایان درباره ویژگی های تدوین آثار کمدی یادآور شد: " تدوین آثار کمدی به مراتب سخت تر از سایر ژانرهاست. به این خاطر که باید از واکنش در زمان مناسب استفاده کرد. اگر این کار با کم دقتی همراه شود موقعیت کمدی تاثیر خود را روی مخاطب از دست می دهد. درست مثل اینکه لطیفه ای بد تعریف شود. حرکات بدنی و میمیک صورت از واکنش های اصلی یک بازیگر کمدی است که باید تدوینگر در فیلم خود به آن دقت لازم را داشته باشد."