به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در آغاز جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به فرا رسیدن 5 اردیبهشت سالروز حمله نظامی آمریکا به طبس این واقعه را از حوادث عبرت انگیز انقلاب اسلامی خواند و اظهار داشت: این حادثه آئینه ای است که در آن می توان امداد غیبی الهی را نسبت به این انقلاب و کشور و مردم مشاهده کرد.

وی افزود: همگان به یاد دارند که آمریکا شبانه نیروهایی را وارد کشور کرده بود و در صحرای طبس گرفتار طوفان شن شد و شکست خورده فرار کرد و خداوند نشان داد وقتی مردمی با اخلاص و ایمان قدم در راه دفاع از دین خدا بگذارند از امداد های الهی بهره مندی شوند.

رئیس مجلس تصریح کرد: درسی که باید از واقعه طبس بگیریم این است که ما در خدمت اسلام و انقلاب اسلامی اخلاص داشته باشیم، امداد الهی نیز برقرار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته کارگر خاطرنشان کرد: احترام خود را نسبت به این قشر موثر و مفید و مولد جامعه ابراز می کنیم . کارگران با دستان توانای خود یکی از ارکان استقلال کشور هستند و مردم را بی نیاز از مصنوعات دیگران می کنند و با کار بر عزت و شوکت کشور می افزایند.

حدادعادل تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی پشتیبان کارگران است و همواره درصدداست ، وضع قوانین مناسب وتنظیم منطقی روابط کارگرد کارفرما به بهبود کار و زندگی کارگران کمک کند.

حداد عادل گفت: این مجلس و نظام جمهوری اسلامی تا حدود زیادی در نیل به این مهم موفق بوده است.

رئیس مجلس با اشاره به فرا رسیدن روز معلم ، گفت: افتخار بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این بوده است که معلم بوده اند و معلم هستند و همواره مجلس ما از حضور گسترده معلمان بهره مند است.

وی افزود: کارگران با تولید کالا به کشور خدمت می کنند و معلمان با تولید دانش و اندیشه مردم را می سازند.

حداد عادل یاد آور شد: مجلس شورای اسلامی خصوصا مجلس هفتم از آغاز شروع به کار در اندیشه رفع مشکلات معلمان و خدمت به آموزش و پرورش بوده و در این راه دولت هم مساعدت کرده است.

وی با اشاره به حضور و تجمع معلمان در مقابل مجلس و بیان مطالبات خود، گفت: ما در ایام بودجه از رسیدگی به کار معلمان غافل نبودیم و جلساتی در این زمنیه برگزار شد.

حداد عادل خاطرنشان کرد: بد نیست بدانیم در فاصله سال 83 تاکنون که اعتبارات کل آموزش و پرورش از 4 هزار و 600 میلیارد تومان به 8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است . بنابراین اعتبارات آموزش و پرورش تقریبا صد درصد افزوده شده است.

رئیس مجلس ادامه داد: علاوه بر این متوسط افزایش حقوق فرهنگیان در سال 84 ، 55 هزار تومان ، در سال 85 ، 58 هزار تومان و در سال 86 ، 72 هزار تومان بوده ا ست. در اف زایش حقوق معلمان در سال 86 دولت باهمفکری مجلس و در اجرای منطقه این مصوبه مدیریت خدمات کشوری شیوه پلکانی معکوس را عمل کرده است به این معنی که به حقوق های کمتر ، رقم بیشتری اضافه کرده است.

وی افزود: نتیجه این شده که در سال 86 معلمانی که حقوق زیر 300 هزار تومان می گیرند بین 80 تا 90 هزار تومان حقوقشان افزوده می شود و این رقم قابل توجهی است . در این دو سه سال بیش از 95 درصد از معوقات مطالبات معلمان به آنان پرداخت شده است یارانه مسکن و پاداش معلمان مناطق محروم ، پاداش پایان خدمت بازنشستگی و مرخصی مناطق محروم معلمان پرداخت شده است.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: مجلس مجوز جذب مراقبین بهداشت را داده و 25 میلیارد تومان برای بهداشت مدارس تصویب کرده است و در سال 84 ، 120 میلیارد تومان سرانه دانش آموزان اضافه شده است. همچنین لایحه بازسازی و مقاوم سازی مدارس فرسوده با 4 میلیارد دلار اعتبار برای 4 سال در این مجلس به تصویب رسیده است.

حداد عادل گفت: در دو هفته گذشته احداث بناها از پرداخت هزینه با تصویب مجلس معاف شده است . همچنین طرح احیای معاونت پرورشی به تصویب و اجرا شده است، مراکز تربیت معلم نیز احیا شد است.

وی اظهار داشت: مجلس ودولت همچنان در فکر هستند که مسائل آموزش و پرورش چه از حیث حقوق و مزایا و چه از حیث اصلاحات ساختاری و رفع مشکلات آموزش و پرورش حل شود و از نظر وام قرض الحسنه و ایجاد مسکن وزارتخانه تصمیمات خوبی گرفته است.

حداد عادل با بیان اینکه بنده از مشکلات و مسائل معلمان به عنوان خدمتگزار در آموزش و پرورش باخبر هستم ، گفت: معتقدم نظام ، مجلس و دولت برای معلمان باید بیشتر از این کار کند. منتهی این توجه را به همکاران خود در آموزش و پرورش می دهم که آنچه انجام شده کاری بوده است که در توان مجس و دولت بوده اگر بیش از این امکان داشت انجام می شود.

وی تاکید کرد: در آینده تلاش خواهیم کرد تا معلمان کشور زندگی شایسته داشته باشند.

حداد عادل افزایش صددرصدی اعتبارات آموزش و پرورش ظرف مدت 2 - 3 سال را حکایت از توجه دولت و مجلس دانست و گفت: انشاء الله همه دست به دست هم دهیم و آموزش و پرورش شایسته شان نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم .

رئیس مجلس در ادامه به پیشگاه متفکر شهید مطهری ادای احترام کرد و گفت: سالروز شهادت شهید مطهری به حق روز معلم نامیده شده است . وی معلم بزرگ ایران و بلکه همه جهان اسلام بود که امروز استاد همه ما است و جهان اسلام با فروغ اندیشه های او روشن است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی بنیاد شهید مطهری تشکیل شده و امیدواریم این بناد بتواند در انتشار افکار شهید مطهری قدمهای بلندتری بردارد.

رئیس مجلس در آغاز سخنان خود سالروز ولادت امام یازدهم امام حسن عسگری را به همه مسلمانان و شیعیان تبریک گفت.