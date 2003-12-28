هشدار؛ احتمال شيوع طاعون و بيماري هاي عفوني در بم

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر زلزله زدگان اين حادثه در شرايط بدي به سر مي برند و در حالي كه تا ساعت سه بعد از ظهر ديروزكمتر نيروي امدادي و امكانات فني براي كمك به آسيب ديدگان وجود داشت ، ترافيك شديد اجازه رفت و آمد خودروها و كمك به موقع به آسيب ديدگان را نمي داد و مردم شهر بم و بازماندگان آنها با دست خالي و بدون داشتن امكانات و ابزار لازم مشغول يافتن جسدعزيزان خود بودند .

اين گزارش مي افزايد : از بعد از ظهر ديروز بتدريج بزرگراه منتهي به بم شاهد حضور نيروهاي امدادگر و لودر و امكانات فني ديگر بود و تعدادي نيروي امدادگر در سطح شهر ديده شد و آنها به صورت پراكنده و نامنظم باوسايل اوليه و تعداد معدودي لودر و بيل مكانيكي به كمك آسيب ديدگان شتافتند ، اما تعداد آنها نسبت به حجم حادثه و ابعاد گسترده آن بسيار ناچيز بود و تنها به افرادي كه سر خيابانها و گذرهاي اصلي بودند امداد رساني مي شد.

همچنين در حال حاضر تدفين قربانيان زلزله بم با مشكلات فراوان همراه است و نيرو و تجهيزات كافي براي غسل و كفن آنان وجود ندارد و فقط با همكاري بازماندگان و نزديكان آنها در گورهاي جمعي و پس از مسح تيمم به خاك سپرده مي شوند .

تعداد زيادي از قربانيان حادثه هنوز شناسايي نشده اند و عده بسياري از آنان هنوز بر روي زمين مانده اند ، آمبولانس و تجهيزات بهداشتي به شدت كم است و امكان شيوع بيماري هاي طاعون و بيماري هاي عفوني هر لحظه بيشتر مي شود ، اگرچه سرماي هوا اندكي از كمبودهاي بهداشتي را جيران مي كند اما بازماندگان زلزله در شرايط بسيار بد بهداشتي به سر مي برند.

بر اساس اين گزارش به دليل نبود آمبولانس جنازه هاي قربانيان با خودروهاي شخصي پرايد و پيكان به سمت بهشت زهراي بم هدايت مي شوند و براي شست و شو و كفن ودفن آنان نبود نيرو يدي و امكانات بهداشتي كاملامحسوس است .