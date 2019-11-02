۳۸ کانون بیماری هاری در یزد شناسایی شد

علی اکبر حدادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش کانون بیماری هاری در سال جاری در استان یزد اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۸ کانون بیماری هاری در استان شناسایی شده است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان بهاباد با ۲۰ کانون بیشترین میزان درگیری با این بیماری را داشته است، افزود: به جز اردکان، امسال در تمام شهرستانهای استان یزد، کانون بیماری هاری شناسایی شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان یزد یادآور شد: در شهرستان یزد نیز چهار کانون این بیماری شناسایی شد اما خوشبختانه در هیچ‌یک از شهرستانهای استان تلفات جانی بر اثر این بیماری نداشته ایم.

حدادزاده با تاکید بر اینکه مردم باید نسبت به مقابله با این بیماری آگاهی های لازم را داشته باشند تا شاهد افزایش شیوع این بیماری در استان نباشیم، افزود: مردم به خاطر هر گزشی از سوی حیواناتی نظیر سگ، گربه و ... اتفاق افتاد، به سرعت به مراکز بهداشت و پزشک مراجعه کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان یزد تاکید کرد: ضروری ترین اقدام قبل از مراجعه به پزشک، شتشوی ۲۰ دقیقه ای محل گزش با فشار آب و صابون است.

وی، تب مالت و سل را نیز از بیماری هایی برشمرد که دامپزشکی استان یزد جلوگیری از شیوع آن را همواره در دستور کار دارد و سالانه ۱۵ هزار راس دام در استان خون‌گیری و آزمایش می شوند.

حدادزاده خاطرنشان کرد: از هزار و ۸۷۸ راس اسب نیز در استان یزد خون‌گیری و تست بیماری مشمشه انجام شده است.