امكان دفن تا زمان شناسايي اجساد وجود ندارد

اسدلله ايرانمنش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت: تا به امروز 9 هزار 200 مجروح از بم خارج وبه استانهاي ديگر اعزام شده اند وهمچنين 3 هزار 500 كشته نيز دفن شده اند.

وي درباره كندي دفن اجساد افزود: عمده ترين مشكلي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه بايد اجساد شناسايي شوند تا بتوانيم آنها را دفن كنيم وبا توجه به اينكه اكثر كشته شدگان به دليل ماندن زير آوار قابل شناسايي نيستند اين روند به كندي صورت مي گيرد.

مسوول اطلاع رساني زلزله بم تاكيد كرد: با توجه به اينكه برخي خانواده ها تمام افراد خود را از دست داده اند وكسي براي شناسايي آنها وجود ندارد ، از اقوام و آشنايان در خواست مي كنيم براي شناسايي انها بيايند بيايند تا بتوانيم آنها را دفن كنيم.