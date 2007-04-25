رشد اقتصادی کشور 5.3 درصد - رشد نقدینگی 42.1 درصد

به گزارش خبرنگار مهر، رشد اقتصادی در نه ماهه سال 1384 معادل 5.5 درصد بود. براساس برنامه چهارم توسعه، هدف رشد اقتصادی سال گذشته 7.4 درصد و سهم بهره وری کل عوامل در رشد GDP معادل 31.3 درصد بوده است.

براساس آمارهای مقدماتی بانک مرکزی، رشد بخش کشاورزی از 7.1 درصد نه ماهه سال 84 به 7 درصد در نه ماهه سال 85 رسید. در همین حال، رشد بخش نفت از 0.8 درصد سال 84 به 2.3 درصد در نه ماهه سال 85 افزایش یافت.

بخش خدمات نیز در نه ماهه سال 85 با 6.3 درصد رشد مواجه شد، این درحالی است که این رشد در مدت مشابه در سال 84 معادل 5.6 درصد بود.

رشد تولید ناخالص داخلی ( بدون نفت ) نیز از 6.1 درصد نه ماهه سال 84 به 5.7 درصد در نه ماهه سال 85 کاهش یافت. تولید ناخالض داخلی به قیمت پایه هم به 5.3 درصد رسید، این درحالی است که این رشد در نه ماهه سال 84 معادل 5.5 درصد بود.

آمار بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم در سه ماهه چهارم سال 85 به 12.1 درصد رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال 84 تغییری ندارد.

براساس همین آمار، رشد نقدینگی هم در یازده ماهه سال 85 به 31.3 درصد رسید . همچنین رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه 85 نسبت به بهمن 84 معادل 42.1 درصد بود. رشد نقدینگی مورد هدف برنامه چهارم برای سال 85 به میزان 22 درصد تعیین شده است.

پیش از این، اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با مهر از اعلام جزئیات شاخص‌های کلان اقتصادی در آینده‌ای نزدیک خبر داده بود.