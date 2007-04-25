ایران حضوری مقتدرانه در "شرم الشیخ" داشته باشد/ اسیر احساسات نشویم

دکتر محسن رضایی، در حاشیه همایش "خلیج فارس، نماد همگرایی کشورهای اسلامی منطقه" در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص عدم شرکت ایران در اجلاس شرم الشیخ اظهار داشت: البته تصمیم گیری در این مورد به وزارت خارجه بستگی دارد، ولی به نظر من ایران بایستی از این فرصت استفاده کند و با حفظ منافع و شئونات از موقعیت و قدرت خویش در منطقه دفاع کند.

رضایی تصریح کرد:هرچند کنفرانس هایی مثل شرم الشیخ و ریاض با هدفمندی خاص و برای تضعیف نقش ایران در معادلات منطقه و عراق تشکیل می شود، اما نباید اسیر احساسات بشویم، بلکه باید با تدبیر حضوری مقتدر در این اجلاس داشته باشیم.

گفتنی است، قرار است در روزهای آینده کنفرانسی با حضور نمایندگان کشورهای همسایه عراق و برخی قدرت های فرا منطقه ای با هدف یافتن فرمولی برای کاهش خشونت ها و ایجاد امنیت در عراق، در "شرم الشیخ" مصر برگزار شود، حضور یا عدم حضور ایران در این کنفرانس و یا سطح شرکت در آن هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.