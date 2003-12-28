فيليپين يك تيم امداد به ايران مي فرستد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، درپي اعلام نيازمقامات ايران براي دريافت كمك هاي بين المللي، مقامات دولت فيليپين امروزيكشنبه اعلام كردند يك تيم امدادرساني را براي پيوستن به گروه هاي امداد بين المللي راهي ايران مي كنند تا به همراهي ديگر گروه هاي امدادگر براي بهبود وضعيت زلزله زدگان شهر بم تلاش كنند.

به گفته مقامات فيليپين اين تيم امدادرساني شامل نيروهاي آتش نشان، پزشكان، پرستاران و نيروهاي امنيتي است كه به همراه محموله اي از كمك هاي جنسي و دستگاه هاي زنده ياب براي جستجوي زير آوارماندگان راهي بم مي شوند.