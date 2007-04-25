۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۰۳

/ گزارش اختصاصی مهر از بانک مرکزی /

بدهی‌های خارجی ایران 23.2 میلیارد دلار ؛ تعهدات خارجی کشور 42.1 میلیارد دلار

براساس آمار بانک مرکزی، بدهی‌های خارجی ایران در پایان دی ماه سال 85 به 23.2 میلیارد دلار رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تعهدات خارجی کشور با 2.3 درصد افزایش از 41 میلیارد و 852 میلیون دلار در پایان سال 84 به 42 میلیارد و 105 میلیون دلار در پایان دی ماه سال گذشته افزایش یافت.

همچنین مازاد تراز حساب جاری در ده ماهه سال گذشته با 30.3 درصد رشد نسبت به دوره مشابه در سال 84 به 15 میلیارد و 531 میلیون دلار رسید.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد:  با توجه به 5 میلیارد و 535 میلیون دلار کسری حساب خدمات، مازاد تراز بازارگانی برابر با 20 میلیارد و 115 میلیون دلار شد که نسبت به دوره مشابه در سال 84 حدود 26.5 درصد رشد داشت.

