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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۱:۳۶

رييس سازمان امداد و نجات هلال احمر در گفتگو با "مهر":

اجساد حيواني و انساني وضعيت بهداشتي منطقه را تهديد مي كند

اجساد حيواني و انساني وضعيت بهداشتي منطقه را تهديد مي كند

اجساد حيواني و انساني دفن نشده زلزله زده بم وضعيت بهداش منطقه را نامطلوب كرده است.

رييس سازمان امداد و نجات هلال احمر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" با توجه به وضعيت نامطلوب بهداشتي منطقه و تهديد سلامت مردم اعزام نيروهاي بهداشتي به منطقه بسيار ضروري است."

بيژن دفتري شمار كشته شدگان، مجروحان و دفن شدگان را نامعلوم دانست وگفت :" يكي از مهمترين مشكلات موجود هجوم مردم متفرقه به منطقه است كه براي امداد رساني مستقيم و يا تماشاي واقعه به محل حادثه آمده اند كه اين امر مشكلات زيادي را در سازماندهي نيروهاي امداد گر ايجاد كرده و عمليات امداد به كندي انجام مي شود."

وي با اشاره به ادامه عمليات تجسس در منطقه گفت:" اگر چه تاكنون آمار مشخصي از كشته ها وجود ندارد اما فاجعه و تلفات آن بسيار بالاست."

کد مطلب 47591

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