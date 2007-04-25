نقشه کانون های آلاینده تهران امسال آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس احمد نصری افزود: پس از تکمیل نقشه کانون های آلاینده شهر تهران با تشکیل سامانه ای در مورد تک تک صنایع آلاینده تعیین تکلیف خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به اینکه صنایع آلاینده به دو گروه ماندگار وغیر ماندگار تقسیم خواهند شد گفت: تنها صنایع ماندگار با رعایت شرایط خاص و با تمهیدات ویژه می توانند به فعالیت خود در شهر تهران ادامه داده و در واقع می توانند با اقداماتی مانند به روز کردن ابزار و تجهیزات ، نصب فیلترهای خاص برای جلوگیری از ایجاد آلودگی هوا و آلودگی صوتی از لیست صنایع آلاینده و مزاحم خارج شوند.

نصری تاکید کرد: سایر صنایع که قابلیت ماندگاری در شهر تهران را ندارند یا به طور کامل از بین می روند و یا با رعایت شرایط خاص به شهرک های صنعتی خارج از محدوده شهر منتقل خواهند شد.

وی تصریح کرد: برخی از صنایع آلاینده با به روز کردن تجهیزات و دستگاه ها و یا استفاده از فیلترهای خاص می توانند تولید پاک داشته باشند اما سایر صنایع آلاینده به خاطر حفظ محیط زیست و مصالح شهر و شهروندان باید حذف شوند.