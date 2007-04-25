به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق واعظ زاده صبح امروز در سومین سمینار استعدادهای درخشان در دانشگاه صنعتی شریف افزود: بنیاد ملی نخبگان و دیدگاهی که باید نسبت به موضوع حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر شکل بگیرد به اجماع رسیده است و فعالیت های بسیاری در زمینه برطرف کردن مطالبات نخبگان مانند تصویب اساسنامه بنیاد، آئین نامه احراز نخبگی، آئین نامه های مالی و پشتیبانی از نخبگان پیش از این انجام شده است.

وی اضافه کرد: اکنون باید راه ها و روش های حمایتی از نخبگان یکپارچه شود. کشور از بزرگترین مزیت توسعه پایدار که نیروی انسانی است برخوردار است و برای پیشرفت با داشتن پشتوانه تاریخی و غرور ملی انگیزه برای نیروی انسانی تشددید می شود.

معاون علمی رئیس جمهوری با بیان اینکه در کشور ما هویت ملی در اوج اقتدار است، گفت: تحقیقات نشان می دهد که هویت ملی مانند دین زبان و تاریخ و تمدن در کشور ما قوی است از این رو در حمایت از نخبگان نیز باید به این نکته توجه ویژه داشته باشیم.





صادق واعظ زاده - معاون علم و فناوری رئیس جمهور

واعظ زاده گفت: نخبگانی که برای ادامه فعالیت های تحقیقاتی خود در خارج از کشور به سر می برند، می توانند با کشور نیز ارتباط داشته و رفتن آنها به معنای قطع ارتباط با کشور نیست.

وی اظهار داشت: باید تلاش کرد که در کنار شکوفاسازی و جذب استعدادهای درخشان برای منافع ملی نیز برنامه ریزی کرد.

واعظ زاده گفت: حمایت از نخبه نباید دایره وسیعی از افراد را در بر گیرد. در این صورت تنها می توانیم مرحله شکوفا شدن استعداد ها را داشته باشیم و به مرحله جذب نخواهیم رسید.

وی اضافه کرد: به عنوان یک معلم دانشگاه ابراز نکردن توقعات بیشمار و حفظ کردن تواضع را به نخبگان توصیه می کنم.