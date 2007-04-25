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۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۲۲

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور :

اصطلاح فرار مغزها باید از ادبیات حذف شود / در مرحله اجماع دیدگاه‌ها در خصوص حمایت از نخبگان هستیم

اصطلاح فرار مغزها باید از ادبیات حذف شود / در مرحله اجماع دیدگاه‌ها در خصوص حمایت از نخبگان هستیم

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اصطلاح فرار مغزها را در خصوص نیروی انسانی کشور نادرست دانست و گفت : مغزهای ما در حال فرار نیستند. این اصطلاح را باید از ادبیات امروز حذف کرد، حتی کلمه مهاجرت نیز باید به دقت به کار برده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق واعظ زاده صبح امروز در سومین سمینار استعدادهای درخشان در دانشگاه صنعتی شریف افزود: بنیاد ملی نخبگان و دیدگاهی که باید نسبت به موضوع حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر شکل بگیرد به اجماع رسیده است و فعالیت های بسیاری در زمینه برطرف کردن مطالبات نخبگان مانند تصویب اساسنامه بنیاد، آئین نامه احراز نخبگی، آئین نامه های مالی و پشتیبانی از نخبگان پیش از این انجام شده است.

وی اضافه کرد: اکنون باید راه ها و روش های حمایتی از نخبگان یکپارچه شود. کشور از بزرگترین مزیت توسعه پایدار که نیروی انسانی است برخوردار است و برای پیشرفت با داشتن پشتوانه تاریخی و غرور ملی انگیزه برای نیروی انسانی تشددید می شود.

معاون علمی رئیس جمهوری با بیان اینکه در کشور ما هویت ملی در اوج اقتدار است، گفت: تحقیقات نشان می دهد که هویت ملی مانند دین زبان و تاریخ و تمدن در کشور ما قوی است از این رو در حمایت از نخبگان نیز باید به این نکته توجه ویژه داشته باشیم.



صادق واعظ زاده - معاون علم و فناوری رئیس جمهور

واعظ زاده گفت: نخبگانی که برای ادامه فعالیت های تحقیقاتی خود در خارج از کشور به سر می برند، می توانند با کشور نیز ارتباط داشته و رفتن آنها به معنای قطع ارتباط با کشور نیست.

وی اظهار داشت: باید تلاش کرد که در کنار شکوفاسازی و جذب استعدادهای درخشان برای منافع ملی نیز برنامه ریزی کرد.

واعظ زاده گفت: حمایت از نخبه نباید دایره وسیعی از افراد را در بر گیرد. در این صورت تنها می توانیم مرحله شکوفا شدن استعداد ها را داشته باشیم و به مرحله جذب نخواهیم رسید.

وی اضافه کرد: به عنوان یک معلم دانشگاه ابراز نکردن توقعات بیشمار و حفظ کردن تواضع را به نخبگان توصیه می کنم. 

کد مطلب 475912

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