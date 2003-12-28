بزرگترين مسجد خشتي ارگ بم كاملا تخريب شده است

عبدالرسول وطندوست ، مدير پژوهشكده حفاظت و مرمت در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي " مهر" گفت : بيش از 75 درصد از ارگ بم كه قسمت اعظم بخش هاي بازسازي شده را شامل مي شود ، تخريب شده است .

وي افزود : بزرگترين مسجد خشتي ارگ بم نيز كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده بود ، تخريب شده است .

اين مسجد بزرگ خشتي از بزرگترين ، قديمي ترين و زيباترين مساجد تاريخي كشور بود و در ساخت آن ، تنها از خشت استفاده شده بود .

اين مسجد به لحاظ معماري ، سير تحول تاريخ سلجوقي تا قاجار را نشان مي داد . مرمت بخش اعظمي از ديوارها ، پشت بام و سقف مسجد و همچنين نازك كاري شبستان به تازگي پايان يافته بود .

اين مسجد در جنوب شرقي ارگ بم قرار داشت و با شماره 915 همراه با مجموعه فرهنگي - تاريخي ارگ بم در فهرست آثار ملي نيز ثبت شده بود. اما با توجه به ارزشهاي تاريخي و معنوي بسياري كه مسجد جامع ارگ داشت ، ميراث فرهنگي كشور، اين بنا را به طور مستقل با شماره 9571 در فهرست آثار ملي ثبت كرد.

با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد ارگ بم ، سازمان ميراث فرهنگي كشوردر نظر داشت اين مجموعه ارزشمند را كه مسجد جامع ارگ بم را نيز شامل مي شد ، در فهرست آثار جهاني به ثبت برساند كه فرصت نشد.



