در هشت ماهه امسال صادرات مواد معدني 16 درصد افزايش يافت

مدير كل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: در هشت ماه نخست امسال بيش از يكهزار و 850 تن انواع مواد معدني به ارزش 123 ميليون و 900 هزار دلار صادر شد.

احمد قاسمي افزود: در اين مدت متوسط قيمت صادرات هر تن مواد معدني حدود 67 دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 2/29 درصد كاهش نشان مي دهد.

وي تصريح كرد: نسبت وزن و ارزش صادرات مواد معدني به كل صادرات غيرنفتي كشوردر اين مدت به ترتيب 9/19 و 4/3 درصد بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظروزني 7/5 درصد رشد و از نظرارزشي 6/0 درصد كاهش داشت.

به گفته وي، بر اساس برنامه سوم توسعه كشورحجم مواد معدني، صنعتي و پتروشيمي در هشت ماهه نخست امسال بيش از دو ميليارد و 463 ميليون دلارپيش بيني شده بود كه تاكنون حدود 5/94 درصد آن تحقق پيدا كرده است.

قاسمي افزود: اقلام صادراتي اين بخش شامل سنگ و كنستانتره روي با 20 درصد سهم ارزشي و حدود 25 ميليون دلارسنگ ساختماني كار نشده با 8/12 درصد سهم ارزشي و 15 ميليون و 800 هزار دلارسنگ كنستانتره موليبدن با هفت درصد سهم و 9 ميليون و 200 هزار دلاربود.

وي گفت: درهشت ماه نخست امسال بيشترين ارزش صادرات مربوط به بنتونيت و بيشترين كاهش ارزش صادرات به گوگرد اختصاص يافت.

وي همچنين بيشترين افزايش قيمت صادرات در اين مدت را مربوط به سنگ و كنستانتره موليبدن و بيشترين كاهش قيمت صادرات را مربوط به سنگ ساختماني كارنشده ذكر كرد.