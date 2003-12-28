مدير كل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: در هشت ماه نخست امسال بيش از يكهزار و 850 تن انواع مواد معدني به ارزش 123 ميليون و 900 هزار دلار صادر شد.
احمد قاسمي افزود: در اين مدت متوسط قيمت صادرات هر تن مواد معدني حدود 67 دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 2/29 درصد كاهش نشان مي دهد.
وي تصريح كرد: نسبت وزن و ارزش صادرات مواد معدني به كل صادرات غيرنفتي كشوردر اين مدت به ترتيب 9/19 و 4/3 درصد بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظروزني 7/5 درصد رشد و از نظرارزشي 6/0 درصد كاهش داشت.
به گفته وي، بر اساس برنامه سوم توسعه كشورحجم مواد معدني، صنعتي و پتروشيمي در هشت ماهه نخست امسال بيش از دو ميليارد و 463 ميليون دلارپيش بيني شده بود كه تاكنون حدود 5/94 درصد آن تحقق پيدا كرده است.
قاسمي افزود: اقلام صادراتي اين بخش شامل سنگ و كنستانتره روي با 20 درصد سهم ارزشي و حدود 25 ميليون دلارسنگ ساختماني كار نشده با 8/12 درصد سهم ارزشي و 15 ميليون و 800 هزار دلارسنگ كنستانتره موليبدن با هفت درصد سهم و 9 ميليون و 200 هزار دلاربود.
وي گفت: درهشت ماه نخست امسال بيشترين ارزش صادرات مربوط به بنتونيت و بيشترين كاهش ارزش صادرات به گوگرد اختصاص يافت.
وي همچنين بيشترين افزايش قيمت صادرات در اين مدت را مربوط به سنگ و كنستانتره موليبدن و بيشترين كاهش قيمت صادرات را مربوط به سنگ ساختماني كارنشده ذكر كرد.
مدير كل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با "مهر" :
در هشت ماهه امسال صادرات مواد معدني 16 درصد افزايش يافت
صادرات انواع مواد معدني ايران در هشت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 43 درصد و از لحاظ ارزش 16 درصد افزايش يافت.
مدير كل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: در هشت ماه نخست امسال بيش از يكهزار و 850 تن انواع مواد معدني به ارزش 123 ميليون و 900 هزار دلار صادر شد.
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