تبیین ارزشهای گفتگو نقش بسزایی در اشاعه چهره صحیح اسلام دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، دکتر عبدالله بن عبدالمحسن ترکی دبیر کل انجمن جهانی مسلمانان با دکتر رامز زکای رئیس مرکز تمدن و تفکر اسلامی آلبانی دیدار و درباره فعالیتهای مرکز در زمینه فرهنگ اسلامی و اشاعه تفکر میانه روی اسلام تأکید کردند.

دکتر عبدالله ترکی با بیان اینکه باید ارزشهای گفتگو مورد تأکید قرار گیرد، افزود: تبیین ارزشهای گفتگو به معرفی چهره صحیح از اسلام و مسلمانان منجر می شود.

دکتر زکای با بیان اینکه مرکز تمدن و تفکر اسلامی در تیرانا پایتخت جمهوری آلبانی بر فعالیت تعدادی از مؤسسات دینی که میراث اسلامی به شمار می روند نظارت دارد، اظهار داشت: در این مرکز همایشها و نشستهای به منظور گفتگو با غیر مسلمانان به منظور تبیین مبانی و تعالیم اسلام به صورت صحیح و درست آن برگزار می شود.

وی یاد آور شد: مرکز تلاشهای بسیاری برای معرفی تمدن اسلام در خلال گفتگو و مشارکت در همایشها و نشستهای بین المللی که در پایتخت کشورهای غربی برگزار می شود، دارد تا در دفاع از مبانی اسلام و معرفی این دین تشریک مساعی کند.

رئیس مرکز تمدن و تفکر اسلامی آلبانی با تأکید بر اینکه تلاشهایی که انجمن جهانی مسلمانان برای فعال ساز گفتگو با دیگران انجام می دهد، بسیار مناسب است، تأکید کرد: به واسطه این همکاریها فرهنگ اسلام اشاعه و تمدن و مبادی آن برای کسانی که به آن نیاز دارند، معرفی و تشریح شود.

از سوی دیگر دکتر عبدالله ترکی با بیان اینکه انجمن جهانی مسلمان عزم خود را برای دفاع از اسلام و اشاعه چهره صحیح آن جزم کرده است، گفت: برگزاری همایش، سمینار و نشستهای مختلف که با مشارکت دیگران برگزار می شود به ادامه همکاری با مراکز اسلامی در کشورهای غربی تأکید دارد.