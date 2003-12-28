افزايش سهم قطعات داخلي در ماشين آلات كشاورزي موجب كاهش كيفيت آنها شده است

رييس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت:عدم نظارت و كنترل قوي توسط موسسات مسوول ، هزينه هاي بالاي داخل كشور و كمبود تكنولوژي پيشرفته در مقايسه با ساير كشورها از دلايل مهم كيفيت پايين قطعات داخلي است.

مصطفي صباغ تركان با اشاره به ميزان پيشنهادي اعتبارلازم براي سال 83 مركز توسعه مكانيزاسيون ماشين آلات كشاورزي گفت: مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي براي سال 83 درخواست يك هزار و 400 ميليارد ريال يارانه كرده است كه در صورت تامين بودجه لازم حدود 28 هزار تراكتور و دو هزار و پانصد كمباين براي سال جاري تهيه مي شود.

وي ميزان اعتيار تخصيص داده شده براي سال جاري را حدود 650 ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: اين ميزان حدود 45 درصد بودجه لازم براي تامين ماشين آلات كشاورزي در اين سال بوده است.

صباغ تركان با اشاره به اينكه در اين بخش به دليل عدم تخصيص بودجه كافي حدود 50 تا 70 درصد از برنامه پيش بيني شده عقب مانده ايم گفت: اميد است با اختصاص بودجه لازم در سال آخر برنامه سوم بتوان در اين سال بدون عقب ماندگي حركت كنيم.

وي تعداد كارخانه هاي فعال دربخش ماشين آلات كشاورزي را در كشور حدود 9 كارخانه ذكر كرد و افزود: در حال حاضر در سطح كشور حدود 7 كارخانه در ساخت تراكتور و دو كارخانه در ساخت كمباين فعاليت مي كنند.

صباغ تركان تصريح كرد : در حال حاضر از لحاظ كمي حدود 50 تا 60 درصد نياز كشور به تراكتور و 30 درصد نياز كشور به كمباين از سوي واحدهاي داخلي تامين مي شود.

وي با اشاره به بر نامه هاي توسعه اي اين بخش در سال آينده گفت: افزايش توليد كارخانه تراكتورسازي در فارس، سيرجان، خراسان و مازندران از برنا مه هاي اين بخش براي گسترش ساخت ماشين آلات كشاورزي در كشور و تامين نياز داخلي است .

