كروبي تلاش مضاعف مسئولان براي معالجه زلزله زدگان را خواستار شد

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر" رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين با تقديرازتلاشها واقدامات امدادي نيروهاي مسلح ، هلال احمر، وزارت كشور، مردم استانهاي مختلف، دانشگاههاي علوم پزشكي و وزارت بهداشت، هواپيمايي كشوري ،هنرمندان؛ برنامه ريزي منسجم براي تداوم اين اقدامات و ادامه معالجه و نگهداري مصدومان را خواستار شد.

كروبي با تقديرازايرانيان خارج از كشورومقامات دولتي وغيردولتي كشورهاي اسلامي وغيراسلامي، سازمان ملل وسايرمقامات بين المللي، ازتلاش نمايندگان استان كرمان وهيات اعزامي مجلس به منطقه زلزله زده بم تشكر كرد.

رييس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري ازسخنانش با سپاس ازتلاش شبكه هاي مختلف راديو وتلويزيوني درپوشش خبري حادثه زلزله "بم"، از صدا و سيما خواست حضور نمايندگان مجلس و هيات اعزامي مجلس شوراي اسلامي به شهرستان زلزله زده بم را نيزمنعكس نمايد.

كروبي در ادامه با اعلام همدردي و تسليت نمايندگان اقليت هاي ديني به ملت ايران گفت: نمايندگان اقليت هاي ديني نيز آمادگي خود را براي هرگونه همكاري و كمك به زلزله زدگان اعلام كرده اند.

كروبي افزود: نمايندگان اقليت هاي ديني درمجلس همچنين ازاقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام درپرداخت ديه مساوي اقليت هاي ديني با مسلمان تشكركردند.

رييس مجلس شوراي اسلامي درپايان به تشكيل ستاد كمك هاي مردمي درمجلس اشاره كرد وگفت: نمايندگان در بيانيه اي كه امضا كرده اند ضمن ابراز همدردي با مصيبت زدگان و آمادگي براي هرگونه كمك و امدادرساني به آنان ،معادل دو روزحقوق خود را به زلزله زدگان بم اختصاص داده اند.