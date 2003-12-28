بارندگي به اسناد موجود در زير آوار ، آسيب وارد مي كند

محمد فكور پاس، مدير ميراث فرهنگي كرمان در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي " مهر" افزود : براي امروز بعدازظهر شهرستان بم ، بارندگي پيش بيني شده است و از همين رو، بسيار نگران هستيم ، چرا كه بارندگي به اسناد موجود در زير آوار ، آسيب هاي جدي وارد خواهد كرد .

وي با تصريح بر اينكه ، اعضاي ميراث فرهنگي تلاش مي كنند ، تا قبل از بعدازظهر بخش اعظم اسناد را از زير آوار خارج كنند گفت : در كنار خارج كردن اسناد و مدارك ، سعي مي كنيم با استتار محوطه هايي كه اسناد زير آوار آن محل ها قرار دارند ، شرايطي را فراهم آوريم كه در صورت بارندگي ، مدارك از هر گونه آسيبي حفظ شوند .

مدير ميراث فرهنگي كرمان ، استقرار گروه هاي حفاظتي ميراث فرهنگي در ارگ بم را، از ديگر اقدامات امروز اعلام كرد و گفت : به منظور جلوگيري از تجمع مردم در اطراف و محوطه ارگ بم ، اين گروه با تجهيزات اوليه در ارگ مستقر مي شوند تا امر حفاظت و نگهداري از مدارك و محوطه را انجام دهند .

فكور پاس تأكيد كرد : تجمع مردم در اطراف و داخل ارگ بم ، علاوه بر خسارت به ديواره هاي باقيمانده ارگ ، براي خود آنان نيز خطرناك است ، چرا كه ديوارها بسيار سست هستند و هر لحظه امكان ريزش و تخريب آنها وجود دارد كه بي ترديد، اگر كسي اطراف اين ديواره ها باشد ، آسيب مي بيند.

مدير ميراث فرهنگي كرمان با اشاره به ميزان خسارت وارد شده به ارگ تاريخي بم ، يادآورشد : خوشبختان تمام مراحل بازسازي و مرمت اين محوطه ، مستند سازي شده و اسناد و مدارك مناسب و ارزنده اي در دسترس است .

فكورپاس تصريح كرد : با بهره گيري از اين اسناد ، در صورت تأمين اعتبارلازم ، براي آغاز بازسازي و مرمت ، هيچ مشكلي وجود ندارد و با بسيج كارشناسان بخش هاي مختلفي چون باستان شناسي ، زمين شناسي ، مرمت و حفاظت و ... ، در مدت زماني كوتاه ، ارگ بم را احياء مي كنيم .

