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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۱:۲۱

مصر در اولين مرحله 100 تخته چادر بزرگ خانوادگي براي زلزله زدگان ايران ارسال مي كند

اولين مرحله از كمك هاي بشردوستانه مصر به ارزش 100 ميليون لير مصري از جمله 100 تخته چادر بزرگ خانوادگي به زودي براي زلزله زدگان ايراني ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه الجمهوريه مصر، همسر رئيس جمهور اين كشوردر نشست اضطراري با رئيس هلال احمراين كشور وكميته امداد رساني هلال احمر براي بررسي نحوه ارائه كمك هاي فوري به زلزله زدگان زلزله ويرانگردر بم ايران علاوه بر ارسال اين تعداد چادر، مقادير زيادي كمك هاي دارويي و پزشكي و نيز سر پناه موقت ارسال خواهد كرد.
دراين نشست همچنين با اتحاديه بين المللي هلال احمر و صليب سرخ و هلال احمرايران براي تعيين كمك هاي بشردوستانه درخواستي تماس برقرارشد.

کد مطلب 47597

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