پيش همايش بزرگداشت " يكصدمين سالگرد مشروطيت " آغاز شد

به گزارش خبرنگار فرهنگي « مهر » در ابتداي اين پيش همايش دو روزه ، دكتر فرجي دانا رئيس دانشگاه تهران با ذكر تسليت به مناسبت وقوع زلزله شهرستان بم ، تاريخچه كوتاهي از مشروطيت را همراه با برشمردن برخي از ويژگيهاي مشروطه بيان كرده و آسيبهاي وارده بر اين نهضت را برشمرد .

رئيس دانشگاه تهران افزود : مرداد سال 1385 مقارن با يكصدمين سالگرد انقلاب مشروطه است . هيات وزيران بر ضرورت بزرگداشت مشروطيت تاكيد نهاده و طبق مصوبه اي وزير علوم ، تحقيقات و فن آوري را موظف به برپايي همايشي بين المللي نموده است . اين همايش سه روزه در اسفندماه سال 83 برگزار خواهد شد .

وي درباره پيش همايش بزرگداشت مشروطيت گفت : از آن جا كه آيت الله محمد كاظم خراساني تاثير بسزايي چه در تكوين مشروطيت و چه در دوران استبداد صغير دارد اين پيش همايش به بزرگداشت اين فقيه بزرگ اختصاص يافته است .

پس از دكتر فرجي دانا ، دبير اجرايي ستاد بزرگداشت مشروطيت ، دكتر غلامرضا ظريفيان طي سخنان كوتاهي گفت : پيشنهاد همايش بزرگداشت مشروطيت از سوي استاندار آذربايجان به هيات دولت ارائه شده و با تصويب هيات دولت ، وزرات علوم ، تحقيقات و فن آوري موظف به برگزاري آن شده است .

دكتر ظريفيان افزود : در مصوبه هيات دولت بر برگزاري همايش به صورت بين المللي و بالا بودن سطح علمي مقالات تاكيد شده است .

وي درباره برنامه هاي صدمين سالگرد مشروطه گفت : در اسفند ماه سال 83 همايش بين المللي مشروطيت به مدت سه روز برگزار خواهد شد ، همچنين در همين سال سمينار بزرگداشت ستار خان در تبريز ، در سال 84 سمينار فرهنگ و ادب، سال 85 سمينار علامه نائيني برگزار مي شود .

وي ادامه داد : به همين مناسبت صد جلد كتاب درباره مشروطيت ، اعم از كتابهاب تجديد چاپ و جديد منتشر خواهد شد . از اين صد جلد تا كنون تدارك 15 جلد ديده شده كه در سال آينده منتشر خواهد شد . همچنين صد طرح و پروژه نيز در همين زمينه پيش بيني شده است .

وي در پايان اعلام كرد : به همين مناسبت ، سايت مشروطه راه اندازي شده ، مدال و سكه ، تمبر ،در نظر گرفته شده و موزه مشروطه برپا خواهد شد .

در ادامه مراسم افتتاحيه پيش همايش بزرگداشت يكصدمين سالگرد مشروطيت ، دكتر توفيقي وزير علوم ، تحقيقات و فن آوري نيز در سخنان كوتاهي گفت : مشروطيت داراي ابعاد مختلفي است ، ولي يكي ازمهمترين محورهاي آن تداوم هويت ايراني - اسلامي و انتقال آن به نسلهاي بعدي است .

وي افزود : مردم كشور ما ، به ويژه در دويست سال اخير ، همواره با دو تهديد : استبداد و حكومت خودكامه داخلي ، و هجوم دشمنان خارجي مواجه بوده است . انقطاع تاريخي و فرهنگي خطرناكترين عنصري است كه هويت يك فرهنگ را تهديد مي كند . ملتي كه از تاريخ و فرهنگ گذشته خود آگاهي نداشته باشد بايد منتظر تهاجم فرهنگي بيگانگان باشد .

دكتر توفيقي در پايان سخنان خود گفت : موارد مثبت سمينارها، همايشها، و ديگر برنامه هاي ستاد بزرگداشت مشروطيت را گستردگي مراسم در استانها، تكيه بر مباحث سطح بالاي علمي، وجود برنامه هاي آموزشي، و برنامه هاي مختلف در سطح آموزش و پرورش اعلام كرده و اظهار اميدواري كرد در طي اين برنامه ها تاريخ مشروطيت در سطوح مختلف و با شفافيت بيشتري مطرح شود .