خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: جمع شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری بالا، میزان سرمایه‌گذاری پایین، تورم بالا، قرارگیری در لیست استان‌های با نرخ اشتغال ناقص و ... به‌راحتی می‌تواند اوضاع اقتصادی نامناسبی را در یک استان رقم بزند؛ اگر می‌خواهید بدانید کدام استان کشور است که هم در بیکاری رکورد زده و هم در تورم صدر جدولی شده است نام لرستان را به خاطر بسپارید.

بعد از اعلام نرخ بیکاری در ماه‌های گذشته، حالا مرکز آمار داده‌های جدیدی را منتشر کرده که این روزها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی لرستان دست‌به‌دست می‌شود تا مردم از استمرار وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی در استان ابراز نگرانی کنند.

شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مهر ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که در قالب آن، در مهر ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=١٣٩۵) به ١٨۴.٩ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٧ درصد افزایش نشان می ­دهد.

استان لرستان با ۳۳.۵ درصد بعد از استان ایلام در جایگاه دوم تورم نقطه به نقطه کشور قرار گرفت درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٢٨.٣ درصد است، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٣۴.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢٢.١ درصد) است.

استان لرستان با ۳۳.۵ درصد بعد از استان ایلام در جایگاه دوم تورم نقطه به نقطه کشور قرار گرفت تا این امر نیز نشان دهنده شرایط بد اقتصادی در این استان باشد.

این وضعیت در لرستان منجر به انتقادات مردم، کارشناسان و فعالان رسانه‌ای شد به‌طوری‌که نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد هم در تریبون نماز جمعه به این موضوع پرداخت.

مسئولان باید تلاش بیشتری داشته باشند، برنامه اقتصادی ارائه دهند، چه برنامه اقتصادی برای استان در نظر گرفته‌ایم؟ آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه در همین لرستان می‌بینید که شاخص‌های اقتصادی استان مناسب نیست، ما شاهد نرخ بالای تورم در استان هستیم، از آن‌طرف نرخ پایین سرمایه‌گذاری را داریم، نرخ بالای بیکاری را داریم، این وضعیت ماست، چه باید کنیم؟ اظهار داشت: مسئولان باید تلاش بیشتری داشته باشند، برنامه اقتصادی ارائه دهند، چه برنامه اقتصادی برای استان در نظر گرفته‌ایم؟ چقدر از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های انسانی، سرمایه‌ها و منابع طبیعی استفاده می‌کنیم؟ باید سروسامان دهیم به مسائل اقتصادی مردم و این امکان‌پذیر نیست مگر اینکه به خودمان تکیه کنیم.

خانوارهای لرستانی هزینه‌های بیشتری را متحمل می‌شوند

حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال‌های اخیر نرخ تورم فصلی و سالیانه در لرستان از متوسط کشوری به‌طور قابل‌توجهی بیشتر بوده است، اظهار داشت: ساده‌ترین معنی این امر این است که خانوارهای لرستانی در واقع هزینه‌های بیشتری را متحمل می‌شوند.

وی با اشاره به دلایل این امر در لرستان، عنوان کرد: برخی از این دلایل ملی و برخی نیز موضوعات استانی است و پیدا کردن علل بیشتر بودن نرخ تورم در استان لرستان از میانگین کشوری مستلزم بررسی تحلیلی است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه باید بررسی کنیم که چه نوع تورم‌هایی در استان لرستان وجود داشته که عمده‌ترین آن تورم هزینه، تورم تقاضا، تورم ناشی از افزایش نقدینگی و تورم ساختاری هستند، افزود: برخی از این آیتم‌ها تأثیر بیشتری داشته است.

تورم در گروه مواد غذایی، آشامیدنی و مسکن لرستان

سلاح ورزی با اشاره به اینکه در کشور با کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش تورم شرایطی پیش آمد که کسی رغبت نمی‌کرد پس‌انداز خود را به‌صورت پول نقد نگهداری کند، بیان داشت: در این راستا برای حفظ قدرت خرید اغلب مردم برای ذخیره‌سازی کالاهای مصرفی و پوشش افزایش قیمت‌های بعدی اقدام کردند و این امر موجب تورم شد.

وی با اشاره به دلایل ملی در رابطه با این نرخ تورم، گفت: افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه شد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: نکته‌ای که جالب بود این است که در بخش گروه‌های کالایی تورم استان لرستان یک تفاوت معناداری با بقیه استان‌ها دارد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم هم نرخ تورم و هم ضریب اهمیت گروه‌های کالایی را در نظر بگیریم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین مسکن، آب، برق و گاز نسبت به کشور، لرستان یک نرخ بالاتری را دارد.

عدم عرضه انبوه مسکن از دلایل تورم در لرستان

سلاح ورزی، افزود: به دلیل بیکاری زیاد در استان و پایین بودن درآمدها، اغلب مردم سعی کردند در شرایطی که به‌سرعت قیمت کالاهای اساسی و گروه مواد غذایی و خوراکی در حال افزایش بود برای حفظ قدرت خرید و جلوگیری از نگرانی از افزایش قیمت‌ها بیشتر از نیاز خود خرید کنند و این امر موجب افزایش نرخ تورم تقاضا شد.

وی با تأکید بر اینکه همچنین دلیل دیگر نرخ تورم لرستان، ناشی از قیمت مسکن است، تصریح کرد: قیمت در بخش مسکن لرستان نسبت به متوسط کشور خیلی بالاتر است، این امر نیز دلایل مختلفی دارد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، عنوان کرد: عدم عرضه انبوه مسکن را در استان داشته‌ایم و همیشه برنامه‌ریزی برای تأمین مسکن در استان وجود نداشته و لرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی با کمبود زمین برای توسعه شهرها مواجه بوده است و در سال‌های اخیر و حتی در هشت تا ۹ ماه اخیر افزایش مهاجرت به مرکز استان بعد از سیلاب‌ها زیاد بوده است و این امر نیز تقاضا برای مسکن را اضافه کرده است.

سلاح ورزی با تأکید بر اینکه با سیاست‌ها و تدابیر مناسبی می‌توان دو بخش را در استان سامان داد، تصریح کرد: هم می‌توان در بخش مسکن و هم در بخش تأمین مواد غذایی برنامه‌ای را در دستور کار قرار داد که منجر به کاهش تورم شود.

ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای راهکاری برای جلوگیری از تورم

وی، افزود: همچنین سیاست‌های شهرداری و شورای شهر خرم‌آباد در سال گذشته موجب ایجاد محدودیت‌هایی در ارتفاع ساختمان‌های مسکونی شد، این سیاست‌ها می‌تواند تعدیل شود و اجازه ساخت عمومی و افزایش ارتفاع را بدهند تا امکان عرضه بیشتر شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، بیان داشت: ما در بافت‌های فرسوده شهری کار زیادی برای عرضه مسکن انجام نداده‌ایم و می‌توان سیاست‌هایی در ساخت‌وساز و صدور مجوزها در این مناطق داشته باشیم تا هم باعث نوسازی و بهسازی و هم عرضه مسکن شود.

در بخش عرضه کالاهای خوراکی و آشامیدنی هم قطعاً می‌شود یک استراتژی را به وجود آورد که منجر به کنترل تورم شود سلاح ورزی با اشاره به اینکه در بخش عرضه کالاهای خوراکی و آشامیدنی هم قطعاً می‌شود یک استراتژی را به وجود آورد که منجر به کنترل تورم شود، افزود: فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌تواند عاملی باشد تا عرضه سهل‌تر و گسترده‌تر محصولات خوراکی و آشامیدنی وجود داشته باشد و در کاهش قدرت قیمت‌گذاری خرده‌فروش‌ها کمک کند.

وی، بیان داشت: همچنین ایجاد یک سری زیرساخت‌ها مانند احداث سردخانه‌ها، انبارها و کشتارگاه‌ها می‌تواند به تنظیم بازار، ذخیره‌سازی و عرضه زنجیره‌ای کالا کمک کند.

کاهش نرخ تورم نیازمند عزم و هماهنگی متولیان

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه مجموعه‌ای از سیاست‌های مرتبط موجب این نرخ تورم در لرستان شده و نمی‌توان بگوییم یک دستگاه خاص و یا فرد خاصی کوتاهی کرده است، گفت: رفع این مشکل مستلزم یک سری برنامه‌های مدون، استراتژی و یک سند راهبردی برای استان است.

سلاح ورزی با تأکید بر اینکه الآن ما به این نتیجه رسیده‌ایم که در لرستان تورم از میانگین کشوری بالاتر بوده و با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در بخش قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی و همچنین مسکن، تورم بالاتر است، ادامه داد: ما باید تدابیری بیندیشیم که عرضه مسکن در استان زیاد شود و نظام توزیع مواد خوراکی و عرضه آن‌هم به سامان شود.

وی، گفت: تأمین سرمایه، اصلاح مقررات و سیاست‌های شوراهای شهر و شهرداری‌ها برای ساخت‌وساز در بخش مسکن مؤثر است، سیاست‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی نیز مهم است و در نهایت یک عزم و هماهنگی باید بین متولیان امر ایجاد شود.

تدوین گزارش جامع شناسایی علل تورم توسط اتاق بازرگانی لرستان

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، بیان داشت: اگر ما سیاست‌گذاری درستی در گذشته داشتیم الآن وضعیت استان این‌گونه نبود، ما باید پیش‌بینی تولید مسکن را به‌درستی انجام می‌دادیم، نظام توزیع و عرضه زنجیره بازار را باید اصلاح می‌کردیم، به‌طورقطع نقص‌هایی وجود داشته است.

سلاح ورزی، گفت: الآن برنامه‌ای در این زمینه در استان وجود دارد یا نه را نمی‌دانم، اما اتاق بازرگانی به‌عنوان یک نهاد بخش خصوصی در حال تدوین یک گزارش جامع برای شناسایی علل و ارائه پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاری و اصلاح است، منتها باید سیاست‌گذار در استان به دنبال پیدا کردن راهکارها باشد.

شاخص‌ها را برای غرب کشور بد دیده‌اند!

سید موسی خادمی استاندار لرستان نیز در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در رابطه با جایگاه لرستان در شاخص نرخ تورم، اظهار داشت: ما خیلی روی این موضوع بحث کرده‌ایم و یک جلسه هم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این رابطه برگزار شد.

وی با بیان اینکه اولاً تورم به معنای گران بودن نیست، عنوان کرد: ممکن است که گوشت در خرم‌آباد ۷۰ هزار تومان باشد و به ۸۴ هزار تومان افزایش پیدا کند، با این اوصاف ۲۰ درصد رشد یافته است، اما همین گوشت به‌طور مثال در تهران ۱۰۰ هزار تومان است و به ۱۰۵ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و پنج درصد رشد می‌یابد.

استاندار: تورم به معنای گران بودن نیست استاندار لرستان، افزود: با این اوصاف تورم در خرم‌آباد نسبت به تهران بالاتر است اما گوشت در تهران گران‌تر از خرم‌آباد است.

خادمی در ادامه با بیان اینکه همچنین در قالب اعلام نرخ تورم سهم بخش‌هایی مانند مسکن، خواروبار، تفریحات و ... برای استان‌ها متفاوت دیده‌شده است، گفت: تصور من این است که این را برای استان‌های غرب کشور بد دیده‌اند و یا اینکه چیز خاصی دیده‌اند که با بقیه استان‌های دیگر نمی‌خواند، وگرنه ما دلیل ویژه‌ای در رابطه با این نرخ در استان نمی‌بینیم.

چشم دولت به کمک بخش خصوصی برای کاهش تورم در لرستان

وی با اشاره به اینکه مسکن در خرم‌آباد رشد خیلی بالایی نسبت به جاهای دیگر دارد، افزود: یکی از دلایلی که تورم در لرستان بالا است همین قیمت مسکن بود، البته تورم در مسکن به‌نوعی نشانه رونق هم هست و به این معنا است که گرایش به سرمایه‌گذاری حوزه مسکن در لرستان افزایش پیدا کرده است.

استاندار لرستان، تأکید کرد: به اعتقاد من گروه‌بندی‌هایی که در رابطه با نرخ تورم انتخاب‌شده، گروه‌بندی‌هایی است که می‌تواند عددها را در مناطق غرب کشور بالا ببرد و به همین دلیل استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان و ... بالاترین نرخ تورم را داشته‌اند.

خادمی، افزود: البته دلایل دیگری هم می‌توان اضافه کرد، به‌طور مثال زیرساخت‌های ما خیلی آماده نیست، ممکن است کرایه‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل بالا باشد.

وی، گفت: اتاق بازرگانی لرستان در این رابطه بسته‌ای را تهیه‌کرده تا به‌صورت تخصصی این موضوع را بررسی کنیم.

بنابراین گزارش، برآیند شاخص‌های اقتصادی نامناسب لرستان منجر به رکود، گرانی و بیکاری در این استان شده است، موضوعی که به‌دوراز توجیه و فرافکنی نیازمند آسیب‌شناسی و بررسی راهکارها برای برون‌رفت از وضع موجود است.