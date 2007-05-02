شاهپور رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اعلام این خبر افزود: در این طرح آب در ظروف ‪ ۱۰، ۵ ، ۱/۵‬و‪ ۲۰‬لیتری بسته‌بندی بهداشتی و توزیع می شوند و در صورت درخواست شهروندان درب خانه تحویل داده خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح با همکاری این شرکت و بخش خصوصی با لحاظ شاخص ها صورت می گیرد خاطرنشان کرد : درحال حاضر ‪ ۹۸/۵‬درصد از جمعیت شهری استان مرکزی از آب بهداشتی و سالم برخوردارند که تاپایان برنامه چهارم به 100 درصد می‌رسد.

رجائی برخوردار نبودن ‪ ۱/۵‬درصد مابقی جمعیت استان را محدودیت های قانونی ناشی از ماده ‪ ۹‬قانون منع واگذاری انشعاب به اماکن فاقد پروانه ساخت عنوان کرد.

وی تصریح کرد: شهر اراک ‪ ۷۵۰‬لیتر درثانیه کسری آب آشامیدنی دارد که جبران ‪ ۴۵۰‬لیتر در ثانیه آن برعهده شرکت آب و فاضلاب و‪ ۳۰۰‬لیتردیگر به عهده شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی است.