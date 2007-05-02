شاهپور رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اعلام این خبر افزود: در این طرح آب در ظروف ۱۰، ۵ ، ۱/۵و ۲۰لیتری بستهبندی بهداشتی و توزیع می شوند و در صورت درخواست شهروندان درب خانه تحویل داده خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه این طرح با همکاری این شرکت و بخش خصوصی با لحاظ شاخص ها صورت می گیرد خاطرنشان کرد: درحال حاضر ۹۸/۵درصد از جمعیت شهری استان مرکزی از آب بهداشتی و سالم برخوردارند که تاپایان برنامه چهارم به 100 درصد میرسد.
رجائی برخوردار نبودن ۱/۵درصد مابقی جمعیت استان را محدودیت های قانونی ناشی از ماده ۹قانون منع واگذاری انشعاب به اماکن فاقد پروانه ساخت عنوان کرد.
وی تصریح کرد: شهر اراک ۷۵۰لیتر درثانیه کسری آب آشامیدنی دارد که جبران ۴۵۰لیتر در ثانیه آن برعهده شرکت آب و فاضلاب و ۳۰۰لیتردیگر به عهده شرکت آب منطقهای استان مرکزی است.
آب اراک در عین نداشتن آلودگی میکروبی دارای نیترات بالاست و شهروندان اراک همواره از آب مصرفی ناراضی هستند.سدکمال صالح برای تامین آب شرب اراک و صنایع بزرگ این شهر در حال ساخت است که به دلیل مسائل مالی راه اندازی آن از برنامه اولیه پیش بینی شده عقب افتاده است.
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