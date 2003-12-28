اندونزي هم واردات گوشت آمريكا را ممنوع كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، با مشاهده يك نمونه جنون گاوي در واشنگتن، اندونزي هم كه يكي از وارد كنندگان گوشت گاو از آمريكا بود امروزيكشنبه به جمع 30 كشور ديگري پيوست كه واردات گوشت گاو از آمريكا را ممنوع كرده اند.

سه شنبه هفته گذشته مقامات آمريكايي اعلام كردند كه يك مورد مشكوك به جنون گاوي را در يك گاوداري در شمال غربي واشنگتن پيدا كرده اند و پنج شنبه نيز تاييد كردند كه اين نمونه پيدا شده مبتلا به يك نمونه كشنده و حاد از جنون گاوي بوده است. در پي انتشار اين خبر بسياري از كشورهاي وارد كننده گوشت گاو آمريكا كه بزرگ ترين آنها ژاپن بود واردات گوشت گاو آمريكا را ممنوع كردند.

گفتني است با اقدام 30 كشور براي ممنوع كردن واردات گوشت گاو آمريكا وزارات كشاوزي آمريكا ديروز اعلام كرد نمونه پيدا شده كه مبتلا به جنون گاوي بوده از كانادا وارد آمريكا شده است.