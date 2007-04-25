اسامی خیانتکاران را پس از قهرمانی اعلام می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این اطلاعیه که از سوی سایت رسمی باشگاه استقلال منتشر شده آمده است : « در حالی که استقلال اسب خود را برای رسیدن به قهرمانی زین کرده است و روز به روز به این هدف بزرگ نزدیک تر می شود ،عده ای که حالا به ما ثابت شده اصلا استقلالی نیستند و همه تلاش خود را برای عدم موفقیت تیم به کار می گیرند، بازهم دست به کار شده اند تا در آستانه بازی فینال گونه آبی ها استقلال را به حاشیه ببرند.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است : « برای این عده جای تاسف است چرا که با وجود این همه ادعای استقلالی بودن به خاطر منافع خود با احساسات میلیون ها استقلالی بازی می کنند و حالا که با این همه زحمت تمام حواشی در تیم به حداقل رسیده بازهم شاهد شیطنت هایی هستیم. خوشبختانه یا متاسفانه این افراد کاملا شناخته شده هستند اما از آنجایی که افشاگری در این مقطع آرامش تیم را بیشتر از این بر هم میزند و به احترام میلیون ها هوادار استقلال فعلا باید سکوت اختیار کرد . اما انشاءالله بعد از کسب عنوان قهرمانی توسط استقلال که اصلا هم دور از دسترس نیست ، نام همه این خیانتکاران افشا خواهد شد.»