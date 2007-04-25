کیمیایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فیلم در زمان نمایش در جشنواره فیلم فجر با مشکل صدا مواجه بود، اما هم اکنون این مشکل برطرف شده است. "رئیس" به دلیل مشکل صدا در جشنواره به خوبی دیده نشد، اما قطعا در زمان اکران عمومی نتیجه خوبی خواهد داشت."

تازه‌ترین فیلم کیمیایی داستان زندگی جوانی به نام سیامک است که باید بر اساس فهرست 25 نفری به مشتری هایش مواد مخدر برساند. از طرف دیگر، پدر سیامک که هنوز هم یک فراری است به کشور برمی گردد تا وظیفه پدری اش را انجام دهد. یک دوست قدیمی به کمک رضا می آید. فرامرز قریبیان، لعیا زنگنه، امین تارخ، پولاد کیمیایی، مهناز افشار، اکبر معززی و خسرو شکیبایی در "رئیس" بازی می کنند.

کیمیایی در پایان درباره ساخت فیلم جدید خود هم گفت: "هم اکنون مشغول نوشتن فیلمنامه "وصیت مسموم" هستم. البته در کنار این موضوع فیلمنامه "عین القضاة" را نیز بازنویسی می کنم."