مهدی الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از معضلات اجتماعی در استان همدان را حاشیه‌نشینی و گسترش بافت‌های ناکارامد شهری برشمرد.

وی با تأکید بر معضل حاشیه‌نشینی عنوان کرد: باید توجه داشت که مهاجرت‌ بی‌رویه به مرکز استان موجب بروز و گسترش حاشیه‌نشینی و انباشت بافت‌های ناکارآمد شهری در همدان شده است.

الماسی عوامل مهمی همچون فقدان امکانات زیربنایی و تنش‌های آبی در روستاهای محروم را مهم‌ترین عوامل مهاجرت روستائیان به شهرها دانست و افزود: باید به نحو مطلوب مشکلات روستاییان (جامعه هدف) را مرتفع کرد تا بتوانیم از مهاجرت بی‌رویه روستائیان به شهرها جلوگیری کنیم و باید توجه داشت که با خروج روستائیان از روستا اقتصاد بخش کشاورزی با لطمه های جبران‌ناپذیری روبرو خواهد شد.

وی ادامه داد: مشکلاتی همچون فقدان رفاه اجتماعی، پایین بودن ضریب امنیت سکونت در روستاها، فقدان امکانات آموزشی و درمانی و نیز عدم حمایت از تولیدات روستائی از مهمترین عوامل مهاجرت روستائیان به شهرها است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: آسیب‌های اجتماعی ناشی از حاشیه‌نشینی اثرات نامطلوبی را بر پیکره‌ شهری خواهد گذاشت لذا برنامه‌های حوزه‌ عمرانی دستگاه‌ها باید متوجه مناطق حاشیه‌نشینی شود تا ضمن حفظ توازن توزیع ثروت در جامعه، از پیامدهای سوء حاشیه‌نشینی نیز پیشگیری کند.