ایست قلبی یکی از علل شایع مرگ و میر/ تشریح احیای قلبی ریوی با دست

محمد جواد مقسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایست قلبی یکی از علل شایع مرگ و میر در دنیا است و یک فرد ممکن است به دنبال آسیب یا بیماری دچار ایست قلبی تنفسی شود که در این زمان شروع سریع اقدامات احیا برای حفظ زندگی اش ضروری است.

وی در خصوص اقدامات گام به گام احیای قلبی ریوی توضیح داد: ابتدا صحنه را از نظر هر گونه خطر از جمله ترافیک، خطرهای الکتریکی، خطرهای مواد مسمومیت زا و غیره بررسی کنید و اگر فکر می کنید صحنه برای شما امن است به بیمار نزدیک شوید.

مقسمی متذکر شد: اگر صحنه برای شما امن نیست نباید از خود یک قربانی دیگر بسازید پس تا برقراری امنیت وارد صحنه نشوید.

وی اضافه کرد: در گام دوم پاسخ دهی بیمار را ارزیابی کنید؛ به این منظور کنار بیمار قرار گرفته، روی شانه هایش ضربه بزنید و با صدای بلند دستورهای ساده بدهید، مانند «اسم شما چیست؟» اگر بیمار پاسخگوی شما بود به آرامی علت مشکل ایجاد شده را ارزیابی کنید و اگر بیمار پاسخگویی ندارد و بیهوش است نیاز به اقدام فوری دارد.

مقسمی بیان کرد: بلافاصله با اورژانس تماس بگیرید و درخواست کمک کنید.

وی اضافه کرد: تا آمدن اورژانس تنفس بیمار را ارزیابی کنید و در صورت عدم شک به آسیب ستون فقرات، مانور سر عقب و چانه بالا را اجرا کرده، خم شوید و به قفسه سینه بیمار نگاه کنید، اما اگر بیمار تنفس ندارد یا تنفس های وی نامنظم و گاه به گاه است باید بلافاصله بیمار را به پشت خوابانیده و احیای قلبی ریوی را شروع کنید.

مقسمی ادامه داد: اگر قفسه سینه بیمار به طور طبیعی و نظم، بالا و پایین می رود و تنفس دارد بیمار را در حالت ریکاوری قرار دهید و اگر محیط سرد است با یک پتو بیمار را گرم نگه دارید.

وی در خصوص ماساژ قفسه سینه اضافه کرد: ابتدا بیمار را به پشت دراز کنید، نزدیک بیمار شده و یک طرف وی زانو بزنید. اگر شک دارید بیمار دچار آسیب به سر، گردن و ستون فقرات است هنگام چرخاندن و به پشت قرار دادن بیمار، سر و گردن وی را با دست حمایت کنید تا در یک راستا باشد و جابجا نشود. (سر و گردن و تنه را همزمان بچرخانید).

مقسمی گفت: دستان خود را از آرنج صاف کنید، دست اول را روی دست دیگر قرار دهید. پاشنه دست را روی مرکز قفسه سینه بیمار قرار دهید. حال قفسه سینه را حدود پنج تا ۶ سانتی متر به داخل و با سرعت ۱۰۰ تا ۱۲۰ بار در دقیقه بفشارید. دقت کنید بعد از هر فشردن اجازه دهید قفسه سینه به حالت عادی برگردد تا احیا با کیفیت بهتری انجام شود.

وی با تأکید بر این که حین ماساژها نباید وقفه ایجاد شود، بیان کرد: مرتباً هرگونه علائم بهبودی از جمله تنفس طبیعی، سرفه، حرکت یا پلک زدن را بررسی کنید و در صورت مشاهده این علایم احیا را متوقف کرده و بیمار را به پهلوی چپ قرار دهید (حالت ریکاوری) و مرتبا بیمار را بررسی مجدد انجام دهید.