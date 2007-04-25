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۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۳:۵۷

همایش بین المللی "میراث معنوی حضرت محمد(ص)" در آلبانی برگزار می شود

همایش بین المللی "میراث معنوی حضرت محمد(ص)" در آلبانی برگزار می شود

همایش بین المللی "میراث معنوی حضرت محمد(ص) : هدف آموزش در سنت فکری اسلامی" از سوی کالج سعدی روز 24 خرداد ماه در شهر تیرانای آلبانی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، هدف از برگزاری این همایش معرفی میراث فرهنگی حضرت محمد(ص) و مقاسیه هدف آموزش در سنت فکری اسلامی با هدف آموزش در بافت مدرن عنوان شده است.

این همایش تلاش می کند توضیح دهد چرا آموزش در اسلام حائز اهمیت است . این همایش همچنین قصد دارد برخی از ابعاد حائز اهمیت آموزش در اسلام را مورد بررسی قرار داده و موضوعاتی چون: معنای سنت فکری اسلامی، هدف از آموزش در اسلام، رابطه میان علم و دین در سنت فکری اسلامی، مقایسه سنت فکری اسلامی و مسیحی، هدف از آموزش در سنت فکری و علوم مدرن را به بحث و بررسی کارشناسان و صاحبنظران حاضر در این همایش بگذارد.

پرفسور ویلیام چیتیک، استاد دانشگاه نیویورک، دکتر مظفر اقبال رئیس موسسه اسلام و علم در کانادا، دکتر کریستین بانود عالم فرانسوی درعرصه معنویت اسلامی، دکتر سقراط احمدتاج عالم و مترجم آلبانیایی، ادین لوجا محقق سنت اسلامی از لندن و امیر حسین اصغری مدیر کالج سعدی در تیرانای آلبانی از شرکت کنندگان این همایش محسوب می شوند.

کد مطلب 476047

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