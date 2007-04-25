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۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۱۱

نشست مطبوعاتی دفتر ادبیات و هنر مقاومت به تعویق افتاد

نشست مطبوعاتی دفتر ادبیات و هنر مقاومت که پیش از این قرار بود یکشنبه نهم اردیبهشت برگزار شود، به فردای آن روز موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مطبوعاتی دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری با تغییر زمان برگزاری و با حضور مرتضی سرهنگی برگزار می شود.

در این نشست که به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد آزادسازی خرمشهر برگزار می شود، 25 عنوان کتاب از تولیدات دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری با موضوع "خرمشهر و حماسه آفرینی های سرداران و دلاورمردان آن دیار" رونمایی می شود. این کتاب ها را انتشارات سوره مهر حوزه هنری منتشر کرده است. 

به گزارش مهر این نشست ساعت 30/10 روز دوشنبه در تالار اندیشه حوزه هنری واقع در خیابان حافظ نیش سمیه برگزار می شود.

 

 

 

 

کد مطلب 476051

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