نشست مطبوعاتی دفتر ادبیات و هنر مقاومت به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مطبوعاتی دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری با تغییر زمان برگزاری و با حضور مرتضی سرهنگی برگزار می شود.

در این نشست که به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد آزادسازی خرمشهر برگزار می شود، 25 عنوان کتاب از تولیدات دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری با موضوع "خرمشهر و حماسه آفرینی های سرداران و دلاورمردان آن دیار" رونمایی می شود. این کتاب ها را انتشارات سوره مهر حوزه هنری منتشر کرده است.

به گزارش مهر این نشست ساعت 30/10 روز دوشنبه در تالار اندیشه حوزه هنری واقع در خیابان حافظ نیش سمیه برگزار می شود.