تربیت نیروهای در تراز انقلاب رسالت اصلی بسیج دانش آموزی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رسول فلاحتی در دیدار جمعی از دانش آموزان انجمن‌های اسلامی و بسیجی به مناسبت ۱۳ آبان با تسلیت شهادت امام حسن عسگری(ع) و تبریک امامت ولی عصر(عج) اظهار کرد: روز دانش آموز متعلق به دانش آموزان و ملت ایران است.

وی به کسب دستاوردهای دانش آموزان پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: فهم عمیق دانش آموزان در عرصه‌های مختلف از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

امام جمعه رشت با بیان اینکه ارتقای آگاهی دانش آموزان هنر مدیران ارزشی کشور است، تصریح کرد: جوانان ما از رجال سیاسی کشور اطلاعات کافی دارند و می توانند این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنند.

آیت الله فلاحتی، وجود اندیشه‌های بلند و قدرت تجزیه و تحلیل را نشان دهنده رشد و بالندگی نوجوانان و جوانان دانست و بیان کرد: هدف از تشکیل اتحادیه انجمن‌های اسلامی و بسیج دانش آموزی این است که انسان در تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی تنها به مسائل رفاهی و اقتصادی جامعه نمی پردازد بلکه به دنبال تمدن سازی اسلامی، تصریح کرد: ایران با ظرفیت منابع انسانی برای آمریکا و قدرت های پوشالی خطرناک است که این علت هراس این کشورها از انقلاب اسلامی است.

آیت الله فلاحتی در ادامه نخستین وظیفه آحاد جامعه را خودسازی عنوان کرد و گفت: تمام آثار بدی که پس از انقلاب دیدیم و افرادی در کنار امام(ره) بودند و ریزش کردند به دلیل خودسازی در این افراد بود.

وی با اشاره به اینکه فراز و نشیب‌ها انسان خودساخته را از خط اصلی دور نمی کند، اظهار کرد: نماز اول وقت از رکن‌های اصلی خودسازی بوده ضمن اینکه روزه در خودسازی تاثیرگذار است.

آیت الله فلاحتی خواستار تلاوت روزانه یک آیه از قرآن توسط دانش آموزان شد و بیان کرد: تداوم در تلاوت موجب گرایش انسان به قرآن می شود.

اعزام سالانه ۱۰ هزار دانش آموز به مناطق عملیاتی

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی گیلان نیز در این دیدار با اشاره به سالروز شهادت حسین فهمیده در ۸ آبان، اظهار کرد: این امر یادآور شهادت ۳۶ هزار دانش آموز شهید کشور است.

سرهنگ علی رفاهتی به اجرای طرح یاوران ولایت توسط سازمان بسیج دانش آموزی اشاره کرد و افزود: دوره مهارت آموزی دانش آموزان در راستای طرح یاوران ولایت انجام می شود.

وی با بیان اینکه راهیان نور میراث گرانبهای دوران دفاع مقدس است، تصریح کرد: سالانه بیش از ۱۰ هزار دانش آموز گیلانی به مناطق عملیات دوران دفاع مقدس اعزام می شوند.