مدرسه خیرساز حاج احمد زارع در کاشان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه خیر ساز حاج احمد زارع که در مدت سه سال و با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال ساخته شده است، شامگاه جمعه با حضور امام جمعه کاشان، استاندار اصفهان و جمعی از مدیران شهرستان و استان افتتاح شد.

این مدرسه در زمینی به متراژ ۲۵۰۰متر و با زیربنای ۲۱۰۰ مترمربع احداث شده است. مدرسه حاج احمد زارع با سازه اسکلت بتی دارای ۱۲ باب کلاس درس، پنج اتاق اداری، یک باب سایت کامپیوتر، یک باب اتاق بهداشت، یک باب کتابخانه و یک باب سالن اجتماعات به متراژ ۲۰۰ متر مربع است.

امام جمعه کاشان: علم ارزشمندترین نعمت خداست

امام جمعه کاشان در این مراسم در سخنانی با بیان اینکه علم ارزشمندترین نعمت خداست، اظهار داشت: یکی از صفات بارز خداوند عالم بودن است که بشر را با «علم» در مقام خلافت الهی در روی زمین قرار داده است.

آیت الله عبدالنبی نمازی با اشاره به اینکه امت اسلامی در سایه علم می تواند جهش پیدا کند، ابراز داشت: کسانی که زمینه تعلیم و تعلم را فراهم می کنند در ثواب عالمان شریک هستند.

وی با بیان اینکه این یک نشان و مدال افتخار است که خداوند بر سینه خیرین قرار داده است، تصریح کرد: خیرین مدرسه ساز در هر یک از موفقیت های دانش آموزان و ثواب خدمات آینده دانش آموزان به مردم شریک هستند.

فرماندار کاشان: ۷۷ درصد مدارس کاشان توسط خیرین ساخته شده است

در ادامه فرماندار کاشان با بیان اینکه دولت وظیفه دارد بسترهای مناسب را برای آموزش و پرورش فرزندان ایران اسلامی آماده کند، اظهار داشت: در این میان خیرین مدرسه ساز یک بازوی قدرتمند برای دولت بوده اند.

علی اکبر مرتضایی با اشاره به اینکه حدود ۷۷ درصد مدارس کاشان توسط خیرین ساخته شده است، ابراز داشت: فرمانداری کاشان از تمام ظرفیت های خود برای حمایت از خیرین استفاده می کند.

برگزاری جلسات شورای آموزش و پرورش هر ۱۵روز یکبار

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش جایگاه ویژه ای در برنامه های دولت دارد، تصریح کرد: با وجود اینکه جلسات شورای آموزش و پرورش طبق قانون هر ماه یکبار باید برگزار شود، این جلسات در فرمانداری کاشان هر ۱۵ روز یکبار برگزار می شود.

فرماندار کاشان از لزوم پرورش در کنار آموزش سخن گفت و افزود: مدارس لازم است علاوه بر مباحث آموزشی برنامه های تربیتی، علمی، فرهنگی و فوق برنامه را هم در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

ساخت مدارس توسط خیرین در بالاترین استاندارد ممکن

مرتضایی از ساخت مدارس خیرساز در بالاترین استاندارد ممکن خبر داد و بیان داشت: در این مدارس علاوه بر محیط آموزشی و کلاس های درس، یونیت دندانپزشکی هم برای برای استفاده دانش آموزان قرار دارد.

وی با اشاره به لزوم حضور خیرین مدرسه ساز در مناطق محروم شهرستان اظهار داشت: امیدواریم با حضور فعال این عزیزان و جبران کمبود نیروی آموزشی در مدارس شاهد رشد و شکوفایی مدارس شهرستان باشیم.