۳۰ عنوان برنامه در هفته بسیج دانش آموزی در نهاوند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی مختاری با اشاره به اینکه بسیج یکی از تدابیر امام راحل(ره) بود، اظهار کرد: یکی از تدابیری که امام خمینی (ره) در ماه‌ها و سال‌های پایانی عمر خود مطرح کردند و پس از ایشان نیز مقام معظم رهبری این تدبیر و هدف را دنبال کردند آن بود که بسیج باید در همه اقشار شکل بگیرد و تشکیل بسیج دانش آموزی دنباله‌ این تدبیر بود.

سرهنگ مختاری به شبکه های مجازی اشاره کرد و با بیان اینکه به اذعان سران استکبار، بهترین عامل برای تسلط غرب بر روی ایران شبکه‌های فضای مجازی است، ادامه داد : دشمنان با بهره‌گیری از شبکه‌های فضای مجازی و ماهواره سعی می‌کنند فکر، اندیشه و باور جوانان و نوجوانان را امور به بی‌بند و باری سوق دهند.

وی تصریح کرد: در راستای مبارزه با اهداف شوم دشمن تجهیز جوانان و نوجوانان به سلاح علم، فکر، اندیشه، دانش و اعتقاد و باور از اهداف سپاه است و شعاری که در هفته بسیج دانش آموزی امسال مطرح شده «دانش آموز انقلابی، مدرسه انقلابی» است و دانش آموزان باید این شعار را سرلوحه زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی خود قرار دهند تا با توانمندی بیشتری از ارزش‌های متعالی پاسداری و حفاظت کنند.

وی با تشریح برنامه های هفته بسیج دانش آموزی در نهاوند از اجرای صبحگاه مشترک در مدارس، غبار روبی و عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با خانواده شهدای دانش آموزی، حضور سازمان یافته دانش آموزان در نماز جمعه و دیدار با امام جمعه، راه اندازی هیئت‌های دانش آموزی و اجرای طرح شهید بهنام محمدی و نواختن زنگ مقاومت در مدارس خبر داد.

