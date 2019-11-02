بهره برداری از ۵۰ مدرسه جدید در استان اصفهان تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رضایی شامگاه جمعه در حاشیه سفر به کاشان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید ۹۳ مدرسه در استان اصفهان ساخته و تحویل آموزش پرورش شده است، اظهار داشت: این مدارس در قالب ۴۲۲ باب کلاس و با زیربنای ۹۵ هزار مترمربع احداث شده است.

۹۵ میلیارد اعتبار برای ساخت مدارس در سال تحصیلی جاری

وی از اعتبار ۹۵ میلیارد تومانی برای احداث این مدارس خبر داد و ابراز داشت: ۲۰ عدد از این مدارس توسط دولت، ۵۸ مدرسه به صورت مشارکتی و ۱۵ مدرسه توسط خیرین احداث شده است.

بهره برداری از ۵۰ مدرسه جدید تا آخر امسال

استاندار اصفهان از بهره برداری ۵۰ مدرسه دیگر تا آخر امسال خبر داد و بیان داشت: بیش از ۷۵ درصد این مدارس به صورت مشارکتی و با استفاده از ظرفیت خیرین احداث می شود.

وی با اشاره به حضور فعال خیرین کاشان در ساخت مدارس تصریح کرد: امیدواریم خیرین کاشانی در ساخت مدارس دیگر شهرستان های استان همانند فریدون شهر نیز مشارکت کنند.

مدارس خشت و گلی در استان اصفهان نداریم

رضایی با اعلام این خبر که در سطح استان اصفهان دیگر مدارس خشت و گلی نداریم، افزود: بخاری های نفتی مدارسی که علمک گاز در آن وجود دارد، جمع آوری شده است.

مدارس سنگی و کانکسی از سطح استان اصفهان جمع آوری می شود

وی از جمع آوری تمامی مدارس سنگی و کانکسی در سطح استان اصفهان خبر داد و بیان داشت: این مدارس به تعداد معدودی در شهرستان فریدونشهر وجود دارد.

استاندار اصفهان افزود: امیدوارم کاشان با همکاری مردم و خیرین نخستین شهرستانی باشد که به زودی از ساخت مدرسه جدید بی نیاز شود.

وی با بیان اینکه در سطح استان اصفهان هیچ مدرسه ای نداشته ایم که بر اثر سیل ابتدای سال به طور کامل تخریب شده باشد، اظهار داشت: فقط قسمتی ازمدارس در سمیرم و فریدون شهر دچار آسیب شد.

استانداری و فرمانداری های استان اصفهان آماده برگزاری انتخابات الکترونیکی را دارد

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی کامل استانداری و فرمانداران برای برگزاری باشکوه انتخابات خبر داد و ابراز داشت: استانداری اصفهان آمادگی کامل برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی را دارد و این اعلام آمادگی به وزارت کشور نیز منتقل شده است.