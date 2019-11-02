نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: اخیرا کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است که ادارات در روزهای پنج شنبه تعطیل و کسری ساعت کاری در روزهای شنبه تا چهارشنبه توزیع و پایان کاری اداری به جای ساعت ۱۴.۱۵ تا ساعت ۱۵.۳۰ ادامه داشته باشد.

وی با بیان این که چند نکته حائز اهمیت در این خصوص وجود دارد، افزود: کشور ما از جمله کشورهای پر تعطیلات در مناسبت ها است به گونه ای که با محاسبه جمعه و مناسبت های ملی مذهبی بین ۷۵ الی ۷۶ روز در سال تعطیل و با اضافه پنج شنبه ها ۱۲۸ روز در سال می شود.

ولی نژاد ادامه داد: در شرایط فعلی کار در روزهای پنج شنبه کم رونق است تحقیقاً با حذف پنج شنبه این کم رونقی به چهارشنبه منتقل می شود و لذا کار در چهارشنبه ها مثل پنج شنبه های فعلی رنگ می بازد.

وی اضافه کرد: هر چند بخشی از مردم (کارمندان) از فرصت تعطیلات هفتگی بیشتر استقبال می کنند ولی اکثریت مردم متحمل ضرر و زیان خواهند شد به دلیل اینکه کارهای اداری کارمندان یک روز کاهش و لکن در نهایت دو روز در هفته کارهای اداری مردم روی زمین خواهد ماند.

تعطیلات باعث نارضایتی مردم خواهد شد

ولی نژاد گفت: تجربه نشان داده است بعدازظهرها، مراجعات مردم به ادارات به حداقل رسیده و تلاش کارمندان هم کاهش پیدا می کنند بنابراین افزایش ساعت کار روزانه در بعدازظهرها عملا ابتر می ماند.

وی عنوان کرد: براساس قانون، تعهدات دینی و اخلاقی، کارمندان باید به مردم خدمات بیشتری را ارائه کند لذا با تعطیلات پنج شنبه ها و عدم بهره وری مفید در ساعات عصر تحقیقا مردم را از خدمات بیشتر محروم و بر نارضایتی قشر خدمات گیرنده (عموم مردم) افزوده ایم.

ولی نژاد ادامه داد: عامه مردم از نظام اداری به دنبال کم کار آمدی و بهره وری پایین و اتلاف اوقات کاری و بعضا بروکراسی اداری ناراضی و منتقد هستند و یقینا با تعطیل پنج شنبه ها بر عصبانیت مردم خواهیم افزود.

ایران صاحب بیشترین تعطیلات مناسبتی در جهان

وی توضیح داد: ایران با ۲۵ الی ۲۷ روز تعطیلات رسمی و ۱۵ الی ۱۷ روز تعطیلات مناسبتی و ۱۰ روز ملی صاحب بیشترین تعطیلات مناسبتی در جهان است که اگر آن را به هزینه تبدیل کنیم چیزی در حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان می شود بر اساس مناسبات حسابداری و کارشناسی می توان گفت هر روز بالغ به هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان هزینه بر کشور تحمیل می کند.

ولی نژاد بیان کرد: ممکن است استدلال شود بعضی از کشورها مثل ژاپن و چین و کشورهای اروپائی بیش از ۱۲۰ روز در سال تعطیلات دارند لازم است به چند نکته توجه شود: اولاً برخلاف کشور ما که نیاز به کار بیشتر تا رسیدن به وضع مطلوب دارد آن کشورها از زیرساخت محکم تری برخوردار و کشورهای توسعه یافته اند.

وی افزود: ثانیاً میزان بهره وری و کار مفید در آن کشورها بسیار بالا ولی در کشور ما بسیار پائین است و با این تصمیم آن را پایین تر هم خواهیم آورد هرچند ممکن است پاسخ بدهند از این به بعد روی افزایش بهره وری کار خواهیم کرد اگر چه آرزو بر بعضی ها عیب نیست ولکن در حد آرزو باقی خواهد ماند.

ولی نژاد اضافه کرد: ایران در بین هشت کشور جهان با بیشترین تعطیلات مناسبتی قرار دارد؛ به صورت مقایسه ای ایران ۱۵الی ۱۷ روز در سال دارای تعطیلات مناسبتی است هند دو روز، سوئیس چهار روز، عربستان فقط اعیاد قربان و فطر، قطر پنج روز و بعضی از کشورها بین یک روز تا ۲۴ روز تعطیلات مناسبتی دارند.

پایین بودن میزان بهره وری در ایران

وی گفت: میزان بهره وری یا همان کار مفید در ایران بسیار پایین و نگران کننده است مثلاً میانگین کار مفید در فرانسه یا آمریکا به ۳۰ تا ۳۳ ساعت در هفته می رسد اما در ایران با خوش بینانه ترین حالت ممکن در هفته به ۱۱ ساعت می رسد و در بخش دولتی به صورت میانگین ۲۲ دقیقه در روز است.

ولی نژاد توضیح داد: میانگین کار مفید در کره دو هزار و ۴۰۰ ساعت در سال، ژاپن هزار و ۸۰۰ ساعت و ایران دارای کمترین ساعت کار مفید در سال است با این مقایسه حداقل به عمق فاجعه بیشتر آشنا می شویم که در کشورهای توسعه یافته کار را می پرستند و در کشور ما بعضی ها از کار نفرت و به دنبال فرار از کار هستند.

وی افزود: با تعطیل کردن پنج شنبه و افزایش ساعت کار در روزهای شنبه تا چهارشنبه شرایط را برای بانوان هم برای نگهداشت فرزندان به ویژه فرزندان کوچک و مدرسه ای و هم خانه داری سخت می کنیم.

ولی نژاد گفت: در کشورهای غربی تعطیلات هفتگی روزهای شنبه و یک شنبه است در حالی که در ایران و سایر کشورهای اسلامی روز جمعه که روز کاری کشورهای غربی بوده تعطیل است؛ لذا اگر به این روز پنج شنبه را هم اضافه کنیم عملا ما چهار روز از اقتصاد دنیا عقب هستیم و در طول هفته عملا سه روز قادر به انجام کار و عملیات بانکی و مبادلات بین المللی هستیم.