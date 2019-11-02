تداوم ناکامی های نماینده مازندران درلیگ برتر فوتسال بانوان کشور

به گزارش خبرنگارمهر، تیم شهروند ساری شامگاه جمعه درچارچوب هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال زنان باشگاه های کشور در سالن سیدرسول حسینی این شهر میزبان هیئت فوتبال خراسان بود درپایان با قبول شکست ۷ بریک، ۳ امتیاز این هفته را نیز به حریفان خود هدیه داد.

برای تیم هیات فوتبال خراسان دراین دیدار، " سارا شیربیگی" ملی پوش فوتسال زنان ایران به تنهایی هتریک کرد و " طنازآرمات و رویا کلاتی " دیگر بازیکنان این تیم هر کدام دو گل وارد دروازه تیم شهروند ساری کردند.

دو گل تیم شهروند نیز در این دیدار توسط "رقیه صومعه و نسیم نوازنده" به ثمر رسید.

تا پایان هفته دوازدهم این رقابتها تیم شهروند ساری با با قبول نهمین شکست این فصل خود و به لطف یک پیروزی ویک تساوی با ۴ امتیاز در رده یازدهم جدول ۱۲ تیمی این رقابتها باقی ماند.

لیگ برتر فوتسال زنان ایران با حضور ۱۲ تیم درحال برگزاری است وتیم مس رفسنجان با ۲۷ امتیاز در صدر جدول رده بندی این مسابقات قرار دارد.