به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه تلویزیونی پرسشگر، قاسم احمدی لاشکی در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع «‏چالش های اجرای قانون عدم تنوع مدارس» که شامگاه گذشته روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت با بیان اینکه آنچه در ‏مجلس تصویب شد دغدغه بسیاری از افراد است که به دنبال برقراری عدالت آموزشی هستند گفت: شاید یک سال روی طرح ‏تنظیم بخشی از مقررات مالی آموزش و پرورش کار می شود و نمایندگان تبصره الحاقی را برای آن ارائه دادند که رای آورد و ‏تصویب شد و اکنون منتظر نظر شورای نگهبان هستیم.‏‎

وی افزود: شمار مدارس خاص را در کشور، زیاد کرده ایم که باعث شده است از اصل موضوع غافل شویم. قرار بود آموزش، ‏رایگان و همگانی باشد، این تنوع باعث دور شدن از این اصل قانون اساسی شده است.‏‎

احمدی لاشکی با بیان اینکه البته مدارس استثنایی در مصوبه اخیر از حذف، مستثنی شده اما مابقی مدارس را قرار است در دسته ‏مدارس دولتی ببینیم، گفت: هفت نهاد و هیئت تشخیص، درباره انواع مدارس اقدام کرده اند، مثلا مدارسی داریم که شخص وزیر ‏اقدام به تاسیس آن کرده است؛ همانند مدارس قرآنی. چه طور اجازه داده ایم وزارت ارتباطات مجوز مدرسه بدهد؟ هفت نوع مدرسه ‏را شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز داده است.‏‎

وی در پاسخ به انتقادات دیگر مهمانان این برنامه گفت: از اصل موضوع فرار نکنیم، معیار طبقاتی شدن مدارس، مورد حرف و ‏بحث مجلس است و پول باید در همه مدارس به یک میزان برای دانش آموزان صرف شود. آیا دانش آموزی که در سراوان است ‏به اندازه دانش آموز یک مدرسه خاص از امکانات آموزشی بهره مند می‌شود؟ هنوز مدارسی داریم که تا همین اواخر معلم نداشته ‏اند. مجلس دارد به کمک می آید، چرا تصمیم حذف مدارس تیزهوشان دردوره آقای بطحایی اجرا نشد؟ چرا جلوی آن مصوبه ‏گرفته شد و رئیس جمهور آن را امضا نکرد؟ ‏‎

لاشکی افزود: اگر بی عدالتی وجود دارد مجلس ناچار است ورود کند. اتفاقا این مصوبه پخته ای است. حتما مدرسه شبانه روزی ‏حذف نمی شود، شبانه روزی مدرسه دولتی است و حذف نمی شود.‏‎

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تبصره ای در این قانون آمده است که تاسیس هر ‏نوع مدارس خاص از این پس صرفا با دریافت مجوز از مجلس امکان پذیر است، گفت: دولت قانون گریز است و علت ورود ما به ‏موضوع استخدام حق التدریس ها هم همین است. قرار بود آیین نامه مربوطه 13 شهریور 97 نوشته شود اما هنوز خبری نیست. ‏‎

وی ادامه داد: پایان مجلس نهم نیز مصوبه ای داشتیم که بر مبنای آن هرگونه جابجایی و ادغام وزارتخانه ها بدون اجازه مجلس ‏غیر ممکن شد.‏‎

لاشکی با اشاره به اینکه همه جای دنیا این تعداد تنوع مدارس را شاهد نیستیم، در پاسخ به اینکه کدام مدارس در صورت تصویب ‏نهایی، حذف می شوند، گفت: باید شیوه نامه تدوین شود. با این حال معتقدم مدارس عشایری، شبانه روزی، استثنایی، اقلیت ها باید ‏باقی بمانند و حذف نمی شوند. اما مدارس بزرگسالان، راه دور، تطبیقی، ایثارگران، شاهد، سمپاد، نمونه دولتی و هیئت امنایی ‏باید حذف شوند. البته باز هم این موارد را آیین نامه باید مشخص کند. چیزی به نام حذف نداریم. دنبال ادغام مدارس هستیم. ‏‎

وی با بیان اینکه عموم افراد لازم التعلیم در مدارس دولتی درس می خوانند و باید این مدارس روزبه روز تقویت شوند در حالی که ‏تضعیف می شوند، گفت: آیا آموزش و پرورش در این چندسال مصوبه ای برای حل مشکلات ناعدالتی آموزشی آورده است یا ‏خیر؟ ‏‎

لاشکی در واکنش به اینکه این مصوبه باعث سرریز شدن دانش آموزان مدارس خاص به سمت مدارس غیردولتی می‌شود، گفت: ‏‎این را رد نمی کنم. اما به اینکه وضعیت چه طور در وزارتخانه مدیریت شود برمی گردد. اگر برنامه ریزی درست باشد اجازه ‏سرریز به مدارس غیردولتی داده نمی شود. آموزش و پرورش را سلیقه ای اداره می کنیم. به دولت ها توصیه می کنیم از کالایی ‏شدن آموزش جلوگیری کنند.‏‎

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: باید نظام آموزشی امکانات تحصیلی را برابر و رایگان ‏برای همگان فراهم کند.‏‎

وی درباره اینکه در تحقیق مرکز پژوهش های مجلس مدارس غیردولتی به سه دسته خصوصی، تعاونی و وابسته به سازمان ها ‏تقسیم بندی شده اند، آیا اینها هم باید حذف شوند؟ گفت: امروز بسیاری دستگاه‌ها برای خود مدرسه ایجاد کرده اند، آیا اینها باید ‏باشند؟‎

وی در پایان گفت: هدف مجلس سامان بخشی به وضعیت آموزش و پرورش است. منتظر می مانیم مصوبه از شورای نگهبان ‏برای اصلاح برگردد. اگر هم این مصوبه تایید شود اینطور نیست که دانش آموزی که مثلا سال اول تیزهوشان است دیگر سال ‏دوم نرود، دانش آموزان تا پایان تحصیل در مدرسه خود می مانند. بلکه مدرسه دیگر ورودی جدید سال اول نمی گیرد و مردم از ‏این بابت نگرانی نباید داشته باشند.‏‎

وی ادامه داد: قانون اساسی بر همگانی و رایگان بودن آموزش تاکید دارد. آنچه امروز داریم با قانون اساسی منافات دارد. در سند ‏تحول بنیادین آموزش و پرورش هم به کاهش تنوع اشاره شده است. مراجع تصمیم گیری باید محدود باشند و مرجعیت شورای ‏عالی آموزش و پرورش و در کنار آن مجلس را بپذیریم. ‏‎