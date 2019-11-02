به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از سی و سومین دوره رقابت‌های لیگ برتر والیبال فردا یکشنبه از ساعت ۱۷ با برگزاری ۶ دیدار پیگیری خواهد شد. حساس‌ترین بازی این هفته به میزبانی خانه والیبال تهران بین دو تیم پیکان و شهرداری ورامین برگزار می شود؛ دو تیمی که سال گذشته در مرحله گروهی مسابقات رده های اول و دوم جدول رده بندی را به خود اختصاص دادند و در پایان رقابت‌ها نیز ورامینی‌ها در فینال با شکست سایپا، جام قهرمانی را بالای سر بردند.

فردا شاگردان جوان محمد ترکاشوند در پیکان کار سختی مقابل شهرداری ورامین در پیش دارند چرا که این تیم برخلاف فصل گذشته تمرینات خود را به دلیل پرونده جواد کریمی بسیار دیر آغاز کرد. دو تیم پیکان و ورامین هفته گذشته با پیروزی از سد حریفان خود گذشتند و فردا برای کسب دومین برد خود تلاش خواهند کرد.

در دیگر بازی هفته، شهرداری ارومیه میزبان نارنجی پوشان سایپا خواهد بود. شهرداری ارومیه این فصل بازیکنانی مانند علی شفیعی، فرهاد سال افزون و فرهاد قائمی را در اختیار دارد و مصطفی کارخانه سرمربی این تیم است. شهرداری ارومیه در هفته نخست مسابقات نتیجه را مقابل شهرداری گنبد واگذار کرد و سایپا نیز در یک بازی سخت مقابل تیم تازه وارد مریوان موفق به پیروزی شد. جدال شاگردان شهنازی در سایپا و شاگردان کارخانه در ارومیه از دیگر بازی‌های حساس هفته به شمار می‌رود.

رحمان محمدی راد که فصل گذشته به همراه تیم شهرداری ورامین جام قهرمانی را به خانه برد در این فصل هدایت تیم فولاد سپاهان اصفهان را در دست گرفته که به تازگی وارد لیگ برتر شده است. محمدی راد در هفته اول رقابت‌ها در تقابل با دامغانی در فولاد سیرجان پیروز شد و فردا به مصاف بهروز عطایی در کاله می رود. تیم کاله نیز در بازی نخست خود از سد تیم تازه وارد شهداب یزد گذشته بود.

برنامه هفته دوم لیگ برتر والیبال؛ یکشنبه ۹۸/۸/۱۲

* فولاد سپاهان اصفهان ـ کاله مازندران (میزبان: اصفهان)

* راهیاب ملل مریوان ـ خاتم اردکان (میزبان: اردکان)

* پیکان تهران ـ شهرداری ورامین (میزبان: تهران)

* شهرداری ارومیه ـ سایپای تهران (میزبان: ارومیه)

* فولاد سیرجان ایرانیان ـ شهروند اراک (میزبان: سیرجان)

* شهداب یزد ـ شهرداری گنبد (میزبان: یزد)

پیام خراسان این هفته استراحت دارد.