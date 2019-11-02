اجتماع « مهدی یاوران » در ساری برگزار می شود

حجت الاسلام محمدرضا نصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با باین اینکه پیاده روی و اجتماع مهدی یاوران در استان برگزار می شود افزود: قرار است راهپیمایی ساعت ۲ بعدازظهر روز پنجشنبه از مهدیه ساری به سمت امامزاده یحیی برگزار شود و در مسیر راه نیز دو ایستگاه صلواتی در میدان ساعت و امامزاده یحیی دایر می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون پنج دوره تربیت مربی مهد کودک در استان برگزار و ۷۰ نفر فارغ التحصیل شدند ادامه داد: این افراد در عرصه های مختلف فعال هستند.

وی با بیان اینکه یکسری دوره های آموزش کوتاه مدت مهدویت در استان برگزار می شود از آموزش ۱۵ هزار فرهنگی در استان خبر داد و افزود: همچنین دو هزار نفر از اعضای عضو کتابخانه های عمومی استان نیز آموزش دیدند.

حجت الاسلام نصوری ادامه داد: تمامی برادران و خواهران حوزه های علمیه نیز آموزش های کوتاه مدت مهدویت را فراگرفته اند و تاکنون چهار دوره آموزش های ضمن خدمت نیز برپا شده است.

وی با اشاره به راه اندازی کانال من مهدویم گفت: همچنین تاکنون ۵۰۰ جلد کتاب توسط بنیاد چاپ شده که بیش از ۱۱۰ جلد مربوط به کودک و نوجوان است و با توجه به نیازهای کودکان این کتاب ها تالیف شده است.

رئیس بنیاد مهدویت مازندران با بیان اینکه همایش مهدویت در استان برگزار می شود ادامه داد: برای این همایش دستگاه های مختلفی مانند سپاه، شهرداری، اوقاف، صدا و سیما، ارشاد و غیره همکاری خواهند داشت و در این همایش ۱۶ نفر در عرصه های مختلف تقدیر خواهند شد.

وی برپایی دعای ندبه در مصلی ساری و نواختن زنگ عهد و بیعت در مدارس را از دیگر برنامه ها برشمرد.