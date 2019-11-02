تردد روان در محورهای شمالی/ترافیک در محور کرج-تهران سنگین است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت راه های کشور اظهار کرد: تردد روان در محورهای هراز، چالوس، فیروزکوه و آزادراه قزوین –رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت شاهد هستیم.

وی افزود: محورهای شمالی فاقد هر گونه مداخلات جوی هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا تصریح کرد: همچنین شاهد ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج و کرج-تهران محدوده های پایانه های کلانتری، ساسانی، گرمدره هستیم.

رحمانی ادامه داد: ۶ محور شریانی و غیرشریانی به علت نبود ایمنی کافی تا اطلاع ثانوی مسدود هستند که این محورها عبارتند از محور قدیم پلدختر-خرم آباد، شهداد-نهبندان، شمشک- دیزین، اولنگ-شاهرود، شهداد-اندوهجرد، جلگه-چاه اسحاق.

وی در پایان گفت: کمربندی دهلران مسدود است و تردد از داخل شهر دهلران انجام می شود.