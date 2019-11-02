راهیابی«مردم کوچه و بازار فرانسه در قرن۱۸»به جشنواره تئاتر اصفهان

محمد نظافتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سی و یکمین جشنواره تئاتر استان اصفهان اواخر آبان ماه برگزار می شود، اظهار داشت: از بین چهار اثر متقاضی برای حضور در جشنواره استانی در کاشان نمایش «مردم کوچه و بازار فرانسه در قرن ۱۸» به نویسندگی پیام لاریان و کارگردانی مهدی رضایی توانست جواز حضور در این جشنواره را به دست آورد.

وی با اشاره به حضور ۹ نمایش دیگر از سایر شهرهای استان اصفهان در بخش مسابقه و یک نمایش در بخش جنبی جشنواره تئاتر استانی اصفهان ابراز داشت: نمایش «مردم کوچه و بازار فرانسه در قرن ۱۸» دارای پنج بازیگر بزرگسال و سه بازیگر خردسال می باشد.

معاون فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان با بیان اینکه این نمایش در ژانری اجتماعی است، تصریح کرد: موضوع اصلی این نمایش به این بر می گردد که هر فرد نتیجه اعمال و رفتارهای خود در طول زندگی را در همین دنیا می بیند.

وی افزود: مدت زمان اجرای نمایش «مردم کوچه و بازار فرانسه در قرن هجده» ۷۰ دقیقه است و متن نمایشنامه آن جزء آثار برگزیده ملی و از یک نویسنده مطرح کشوری است که حتی کتاب آن نیز چاپ شده است.

نظافتی با بیان اینکه یک گروه قوی از هنرمندان کاشانی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند، اظهار داشت: امیدواریم این اثر یکی از دو نمایش برگزیده جشنواره تئاتر استان اصفهان برای راهیابی به جشنواره تئاتر فجر امسال باشد.