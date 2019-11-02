به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری صبح امروز (شنبه) در هجدهمین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران پس از خروج آمریکا از برجام، همواره ضمن اعلام آمادگی خود برای ادامه گفتگوها با طرف‌ های دیگر برجام، پس از یک سال روند توقف اجرای تعهدات هسته‌ای را طبق برجام آغاز و اعلام داشته است و در صورت عمل طرف ‌های مقابل به تعهدات خود، اجرای تعهدات هسته ای خود را وفق برجام مجدداً از سر خواهد گرفت.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای برای همکاری های منطقه ای قائل است، تصریح کرد: از آنجایی که سازمان های منطقه ای نقش مهمی در پیشبرد رویکرد چند جانبه‌گرایانه در نظام بین الملل دارند، سازمان همکاری شانگهای می تواند در این مسیر پیشگام باشد.

متن کامل سخنان معاون اول رییس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس؛

عالیجنابان؛

خانم‌ها و آقایان؛

فرصت را مغتنم می‌شمارم و از مردم و دولت ازبکستان به ویژه جناب آقای عارف ‌اف نخست‌وزیر محترم جمهوری ازبکستان برای میزبانی و برگزاری هجدهمین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

عالیجنابان؛

جهان ما با مسائل پیچیده، جدید و خطیری روبروست. نظام جهانی ناگزیر است در مواجهه با مسائل نوظهور اقلیمی، بین المللی و منطقه ای برپایه چندجانبه گرایی و همکاری های مشترک کلیه اعضای جامعه جهانی عمل کند. ضرورت دارد همه کشورها براساس مسئولیت خود برای حفظ صلح و امنیت و نظم پایدار بین‌المللی در مقابل هرگونه اقدام یکجانبه‌گرایانه مقاومت ‌کنند. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای برای همکاری های منطقه ای قائل است. از آنجایی که سازمان های منطقه ای نقش مهمی در پیشبرد رویکرد چند جانبه گرایانه در نظام بین الملل دارند، سازمان همکاری شانگهای می تواند در این مسیر پیشگام باشد.

همکاران گرامی؛

جمهوری اسلامی ایران همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را برای مبارزه با تروریسم و تضمین صلح و امنیت بین‌المللی حائز اهمیت می داند و بر مقابله جمعی با این پدیده مجرمانه تأکید دارد و تعهد مبارزه با تروریسم و تلاش برای دستیابی به جهانی عاری از خشونت و افراطی گری را محصول خواست ملت خود می‌داند.

دولت جمهوری اسلامی ایران متأسف است که تحت تأثیر سیاست‌های زورگویانه دولت آمریکا برخی سازمان‌های رسمی و موثر در مبارزه با تروریسم در کشورهای مستقل در معرض اتهام ناروای تروریستی بودن قرار می‌گیرند و مشمول معیارهای دوگانه در سیاست ‌های مبارزه با تروریسم می‌شوند.

عالیجنابان؛

برجام یک الگوی کارآمد و موفق دیپلماسی چندجانبه است که در چارچوب مذاکرات دشوار و طولانی ایران با شش قدرت موثر جهان به نتیجه رسید و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز پشتوانه آن شد اما دولت فعلی آمریکا در اقدامی بی سابقه از توافقنامه برجام خارج شد و درصدد برآمد که با اعمال تحریم های مالی، بانکی، قوانین داخلی و تکنولوژی خود، راه همکاری اقتصادی تمامی کشورهای جهان از جمله اعضای متعهد به برجام را به روی ایران ببندد. اقدامات زورمدارانه و یک جانبه آمریکا در اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران، مصداق بارز تروریسم اقتصادی و نقض فاحش اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است و از این رو جامعه بین‌المللی در این زمینه مسئولیت دارد. جمهوری اسلامی ایران پس از خروج آمریکا از برجام، همواره ضمن اعلام آمادگی خود برای ادامه گفت‌وگوها با طرف ‌های دیگر برجام، پس از یک سال روند توقف اجرای تعهدات هسته‌ای را طبق برجام آغاز و اعلام داشته است، در صورت عمل طرف‌های مقابل به تعهدات خود، اجرای تعهدات هسته ای خود را وفق برجام مجدداً از سر خواهد گرفت. بدیهی است استمرار برجام تنها با تعادل در اجرای تعهدات از سوی تمامی طرف ها و برخورداری جمهوری اسلامی ایران از مزایای اقتصادی برجام مقدور خواهد بود.

همکاران گرامی؛

امنیت دریانوردی به عنوان اصل شناخته شده حقوق بین الملل، همواره مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران بوده است. نظام دریانوردی در تنگه هرمز بر پایه «عبور بی ضرر» کلیه شناورها، بدون تبعیض بوده و جمهوری اسلامی ایران هرگونه اقدام لازم جهت حفاظت از امنیت این تنگه و حراست از مرزهای آبی خود را جزو حقوق حاکمیتی خود می‌داند و هرگونه اقدام در جهت امنیتی ‌سازی دریانوردی آزاد را نمی پذیرد. طرح ابتکاری "صلح هرمز" که توسط رییس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه گردید، فرصت مناسبی برای دستیابی به صلح پایدار، همکاری و مشارکت جمعی کشورهای منطقه، تضمین امنیت انتقال انرژی و کشتیرانی و تبادلات تجاری جهان با منطقه است که انتظار حمایت جامعه بین‌المللی و سازمان ‌های منطقه ‌ای از این طرح را داریم.



خانم‌ها و آقایان؛

جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که راه توسعه و رفاه کشورهای منطقه از مسیر همکاری ‌های اقتصادی و تجاری می‌گذرد و ایران آماده است تا با ابتکارات منطقه ‌ای در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد. موقعیت جغرافیایی ایران امکان اتصال ترانزیتی کشورهای مختلف در غرب و شرق و شمال و جنوب را فراهم می‌سازد و ما علاقمندیم از این موقعیت راهبردی برای کمک به توسعه پایدار و رشد کشورمان و همگرایی اقتصادی سایر کشورهای منطقه به بهترین نحو استفاده کنیم. در همین راستا با سرمایه گذاری های عظیم، کریدورهای مختلف حمل و نقل و ترانزیت جاده‌ای و ریلی نظیر کریدور شمال – جنوب، کریدور خلیج فارس – دریای سیاه، کریدور شرق ایران با محوریت توسعه بندر چابهار، کریدورهای جاده‌ای و ریلی مصوب اکو و همچنین کریدورهای هوایی برای تسهیل حمل‌ونقل ترانزیتی ایجاد شده است. اخیراً موافقتنامه موقت ترتیبات تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به امضا رسیده است که با اجرایی شدن مرحله اول آن، ترتیبات تجارت ترجیحی بین ایران و اعضای اتحادیه برقرار می‌شود و در آینده‌ای نزدیک به سمت تجارت آزاد منطقه‌ای حرکت خواهیم کرد. به یقین تعامل و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سازمان همکاری شانگهای موجب تقویت این ائتلاف بین‌المللی برای ارتقاء صلح و همزیستی پایدار و کسب و خلق فرصت‌های جدید توسعه و ارتقاء سطح آسایش و رضایت مردم کشورهای عضو و جهان می‌شود. موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران و پتانسیل ممتاز آن در منابع انسانی و مادی بویژه انرژی عناصری موثر و اعتباربخش به هر گونه همکاری و ائتلاف بین‌المللی و تأمین منافع مشترک است.

در پایان لازم می‌دانم یک بار دیگر از جناب آقای عارف اف، نخست وزیر جمهوری ازبکستان و دولت و ملت دوست و برادر ازبکستان به خاطر مهمان ‌نوازی گرمشان کمال تشکر و امتنان را اعلام دارم.

شاد و پیروز باشید.