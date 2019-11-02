به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان و حضور در جلسه ستاد راهبردی مدیریت و اقتصاد مقاومتی در استان زنجان از برنامه‌های سفر یک روزه امیری به استان زنجان است.

دیدار با مدیران عامل سازمان‌های مردم‌نهاد فعال استان زنجان از دیگر برنامه‌های معاون پارلمانی رییس جمهور، پیش از ظهر امروز در زنجان است.

آغاز عملیات اجرایی پروژه ۸۰۰ واحدی مسکن مشارکتی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در زنجان از دیگر برنامه‌های معاون پارلمانی رئیس جمهور در سفر به استان زنجان است.

امیری در ادامه برنامه‌های خود، به شهر صائین قلعه در شهرستان ابهر می‌رود تا ۴ پروژه نوسازی مدارس در شهرستان‌های ابهر، ایجرود و خدابنده را به‌طور همزمان افتتاح کند.

همچنین با حضور امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در روستای شویر خرم‌دره، همزمان ۲ پروژه ورزشی خرم‌دره و خدابنده افتتاح می شود.