نشست «رهایی» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «رهایی» با حضور احسان شریعتی، آروین صداقت‌کیش، حمید احراری و مسعود پدرام برگزار می شود.

این نشست شنبه ۱۱ آبان، ساعت ۱۶ در خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، کوچه نائبی، پلاک ۲۳، باشگاه اندیشه برگزار خواهد شد.