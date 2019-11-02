نشست «رهایی» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «رهایی» با حضور احسان شریعتی، آروین صداقتکیش، حمید احراری و مسعود پدرام برگزار می شود.
این نشست شنبه ۱۱ آبان، ساعت ۱۶ در خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، کوچه نائبی، پلاک ۲۳، باشگاه اندیشه برگزار خواهد شد.
نشست «رهایی» شنبه ۱۱ آبان، با حضور احسان شریعتی، آروین صداقتکیش، حمید احراری و مسعود پدرام برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست «رهایی» با حضور احسان شریعتی، آروین صداقتکیش، حمید احراری و مسعود پدرام برگزار می شود.
این نشست شنبه ۱۱ آبان، ساعت ۱۶ در خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، کوچه نائبی، پلاک ۲۳، باشگاه اندیشه برگزار خواهد شد.
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