خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: روز گذشته خبر ۱۶ سال حبس برای یکی از اعضای شورای شهر فردیس در فضای مجازی منتشر شد، در خبر آمده بود وی به جرم پرداخت رشوه و ضبط برخی اموال محکوم به ۱۶ سال حبس شده است.

برخی از کاربران فردیسی موضوع پایمال کردن عدالت از سوی این عضو شورای شهر را مطرح و از اقدامات عدالت خواهانه دستگاه قضا تقدیر و تشکر کرده اند.

اما این موضوع را با حسن جهانشاهلو دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس در میان گذاشتیم، وی در خصوص خبر منتشر شده در فضای مجازی، اظهار کرد: این حکم به صورت غیابی صادر شده است.

وی با تاکید بر اینکه این حکم از سوی دادگستری شهرستان فردیس صادر نشده است، کرد: این عضو شورای شهر فردیس به حکم صادره اعتراض کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس گفت: این حکم به صورت غیابی صادر شده و هنوز قطعی نیست، در صورت قطعی شدن حتما اجرا می‌شود.