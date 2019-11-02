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۱۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۲۵

در یک نوآوری جدید؛

برف پاک کن خودروها آب و هوا را گزارش می کنند

برف پاک کن خودروها آب و هوا را گزارش می کنند

یک شرکت خودروسازی در یک پروژه جدید از برف پاک کن خودروهای متصل به اینترنت برای بررسی میزان بارش استفاده می کند تا اطلاعات دقیق تری از وضعیت آب و هوا در اختیار مشتریان خود قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، یکی از مزایای خودروهای متصل به اینترنت، قابلیت دریافت هشدار درباره شرایط آب  وهوایی خطرناک در جاده ها است. در همین راستا شرکت تویوتا قصد دارد با رصد برف پاک کن های خودرو، دقت چنین هشدارهایی را بیشتر کند.

تویوتا برای این منظور در پروژه ای جدید با شرکت ژاپنی Weathernews همکاری می کند. Weathernews گزارش هایی درباره آب و هوا را به وسیله یک اپلیکیشن در اختیار کاربران قرار می دهد.  البته گزارش های این شرکت نیز مانند بقیه نمونه های مشابه ۱۰۰ درصد تعیین نمی کند آیا باران می بارد یا خیر.

با توجه به همین موضوع، شرکت تویوتا در منطقه ای از ژاپن، وضعیت  برف پاک کن ها در خودروهای متصل به اینترنت را از راه دور را بررسی می کند. هنگامیکه بارشی وجود ندارد، برف پاک کن ها کار نمی کنند. اما درصورت بارش، میزان آن را می توان با توجه به سرعت حرکات برف پاک کن تعیین کرد.

اطلاعات این تحقیق به شکل نقشه ای از بارش برای هر منطقه جمع آوری و در مرحله بعد با گزارش های Weathernews در آن مناطق مقایسه شد. البته اطلاعات بارش Weathernews به وسیله رادارها جمع آوری می شود.

 محققان امیدوارند با مقایسه هر دو نقشه بتوان به درک بهتری از اطلاعات رادار هنگام بارش رسید و در نتیجه صحت گزارش ها نیز ارتقا می یابد.

 آزمایش این سیستم ها از روز جمعه در شهرهای توکیو و اوزاکا و منطقه آیچی آغاز شده است.

کد مطلب 4760857
شیوا سعیدی

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