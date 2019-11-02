به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تحریم بخش عمرانی ایران توسط آمریکا اظهار داشت: اینگونه اقدامات نشانه ضعف و ناکارآمدی این کشور در دیپلماسی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: متاسفانه دستگاه دیپلماسی آمریکا ناتوان از انجام ابتکار و راهکارهای دیپلماتیک و معقول بوده و تنها اتکاء آنها به زور و تروریسم اقتصادی است.

موسوی افزود: دیپلماسی قلدر مآبانه ایالات متحده که در ارتباط با سایر کشورها و حتی سازو کارهای بین المللی و چند جانبه نیز بکار گرفته می شود به یک معضل جهانی تبدیل شده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: بهتر است ایالات متحده بجای تحریم‌های تکراری و غوغا سالاری که قطعا آنها را به اهدافشان نخواهد رساند، از غوطه ور شدن هرچه بیشتر در توهمات خود ساخته دست برداشته و به اجرای تعهدات خود در برجام باز گردد.