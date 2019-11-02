کاهش گازهای گلخانه ای با تغییر خوراک دام ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان اسپانیایی برای تغذیه گاوها به ترکیب ضایعات کشاورزی با یکدیگر روی آورده اند و بدین منظور از رشته های برنج که پس از برداشت محصول در مزارع باقی می ماند و نیز برگ های درختان پرتغال و لیمو استفاده کرده اند. این مجموعه جایگزین یونجه ای شده است که معمولا منبع تغذیه اصلی گاوها محسوب می شود.

با این تحول هم از سوزانده شدن ضایعات کشاورزی و آلودگی محیط زیست جلوگیری شده و هم منبع تغذیه ای جدیدی برای گاوها فراهم شده که موجب دفع گاز متان از بدن آنها نمی شود. این منبع تغذیه جدید نه تنها برای گاوها بلکه برای دام های دیگری همچون بزها، شترها، گاومیش ها، لاماها و غیره نیز جذاب است.

در بررسی های آزمایشی مشخص شده که مصرف این منبع غذایی جدید باعث کاهش ۸ تا ۲۲ درصدی دفع متان از بدن گاوها می شود و تاثیر منفی بر تولید شیر توسط گاوها نیز ندارد. این اقدام می تواند یک منبع درآمدی جدید برای برنج کاران و باغداران فراهم کند و هزینه زیادی را نیز به دامدارها تحمیل نمی کند.