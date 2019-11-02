اجماع چین و آمریکا در خصوص توافق تجاری جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در مذاکره تلفنی «لیوخه» معاون نخست وزیر چین و مسئول مذاکرات تجاری این کشور با آمریکا با «رابرت لایتیزر» نماینده تجاری و «استیون منوچین» وزیر امور خزانه داری ایالات متحده، که جمعه شب انجام شده است دو طرف در مورد مسایل کلی توافق تجاری به اجماع نظر رسیده اند.

گزارش می افزاید این گفتگوی تلفنی به درخواست «رابرت لایتیزر» نماینده تجاری و «استیون منوچین» وزیر امور خزانه داری آمریکا انجام شده است.

روز پنجشنبه یز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در پیامی اعلام کرده بود که بدنبال یافتن مکانی جدید برای امضای قرارداد تجاری با چین است.

گویا قرار بود این توافق در نشستی که در شیلی برگزار می شد امضا شود اما لغو این نشست به دلیل اعتراضات ضد دولتی موجب شد تا ترامپ این پیام را در توئیتر منتشر کند.

از سوی دیگر رئیس‌جمهوری آمریکا از احتمال امضای نخستین مرحله از توافق تجاری با چین در ایالت کلیدی و در عین حال زراعت محورِ «آیووا» خبر داد.

آیووا از جمله ایالت‌های سرنوشت‌ساز در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ است حال آنکه به دلیل جنگ تجاری با چین که محصول اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای چینی و درمقابل، امتناع پکن از خرید محصولات کشاورزی آمریکایی است، متحمل ضرر زیادی شده است.

قرار بود این توافق در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک که مقرر بود در بازه زمانی ۱۶ تا ۱۷ نوامبر (۲۵ تا ۲۶ آبان) در شیلی برگزار شود، به امضای ترامپ و شی جینپینگ همتای چینی برسد اما شیلی از میزبانی مراسم امتناع داده و رئیس‌جمهوری آمریکا می‌گوید ترجیح می‌دهد در آیوا یا جایی دیگری از آمریکا میزبان شی باشد.