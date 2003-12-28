مردم بدون هماهنگي وارد منطقه زلزله زده نشوند

به گزارش خبرگزاري مهر ، ستاد حوادث غير مترقبه وزارت كشور با صدور اطلاعيه اي ضمن تاكيد برادامه در يافت كمكهاي مالي وجنسي مورد نياز جهت آسيب ديد گان زلزله شهرستان بم از هموطنان نوع دوست تقاضا كرد ، از حركت وحضور بدون هماهنگي در منطقه خود داري كنند .

براساس اين گزارش ، ستاد ياد شده از مردم عزيز كه مايل به امداد ونجات هستند خواسته است صرفا به پايگاههاي هلال احمر يا بسيج سراسر كشور مراجعه نموده تا براساس نياز وهماهنگي به منطقه اعزام گردند.

گفتني است، ستاد حوادث غير مترقبه كشور اين اقدام را درجهت فراهم ساختن تسهيلات بيشتر براي خدمت رساني واحدهاي امدادي به آسيب ديدگان هموطن دانسته است.